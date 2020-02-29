В теории — может. И вот почему.

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Правила дорожного движения (п. 23.3) перевозку грузов в салоне автомобиля не запрещают — если эти предметы не мешают управлению и не нарушают устойчивость транспортного средства, а также не ограничивают водителю обзор. Остальные условия касаются перевозки вне салона. Что такое «обзор» и «ограничение обзора», ПДД не поясняют. Зато есть ГОСТ 33988–2016 (Автомобильные транспортные средства. Обзорность с места водителя. Технические требования и методы испытаний). В нем есть следующее:

2.14 Передняя обзорность: обзорность через переднее и боковые окна кабины, ограниченная полем зрения водителя, равным 180°, в горизонтальной плоскости при направлении линии взора с места водителя параллельно средней продольной плоскости ТС.

Но этот ГОСТ составлен для сертификации транспортных средств, а не для выявления нарушителей Правил дорожного движения.

В любом случае, если багаж перекроет заднее стекло или зеркало заднего вида, это не может быть названо нарушением. Однако если салон вашего автомобиля будет забит чемоданами и прочим барахлом так плотно, что части лобового стекла с места водителя будет попросту не видно, вас могут оштрафовать по статье 12.21 КоАП РФ. Нарушение правил перевозки грузов влечет предупреждение или штраф в размере пятисот рублей.

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В руководстве по эксплуатации автомобилей часто рекомендуют размещать груз именно в багажном отсеке, а не в салоне, так как при резком торможении груз может сорваться с места, стать причиной ДТП, причинить травмы пассажирам или водителю. Так что если уже везете чемодан (тяжелую сумку, рюкзак и т.п.) в салоне, багаж стоит пристегнуть ремнем безопасности, пропустив его через ручку (лямку и т.д.). А еще лучше — поставить чемоданы на пол за сиденьями и ограничить их перемещение, например, прижав спинками передних сидений или проложив толстым одеялом, чтобы они не болтались при каждом разгоне-торможении.

В любом случае, если есть возможность разместить вещи в багажнике, сделайте это. Там они точно никому не помешают и не придется ничего изобретать. В автомобилях с кузовом седан багажный отсек отделен от пассажирского металлической перегородкой. В хэтчбеках, лифтбеках и универсалах — спинками заднего сиденья и полкой багажника. Если груз нужно уложить под потолок, для отделения багажника от пассажирского салона можно приобрести и использовать аксессуары: специальные перегородки в виде сетки (металлические или текстильные).