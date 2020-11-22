Все манометры врут (и ваш тоже): есть 2 решения

Виновником неверных показаний встроенного в насос манометра является золотник колеса. Конструкция его такова, что создает сопротивление на пути воздушного потока. А значит — противодавление.

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Все логично, исходя даже из теоретических предпосылок, но мы все равно провели эксперимент.

Итак, пока вы накачиваете колесо, давление, которое показывает манометр вашего насоса, всегда будет выше того, которое останется в колеса после того, как вы закончите процедуру. По нашим наблюдениям — на 0,4–0,6 бара. Так как же быть?

Способ первый

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Задать давление с упреждением: если необходимо получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бара. Однако у способа есть существенный минус: разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна, поэтому даже на одной машине «дельта» может быть разной на разных колесах.

Способ второй

Накачать колесо до заведомо большего давления, с запасом в 0,2–0,3 бара. А затем замерить манометром фактическое давление, при необходимости стравив лишний воздух из шины. Способ дедовский, но работает лучше всего.

Все подробности проведенного эксперимента и детали того, как правильно замерить давление в шине, читайте в нашем подробном материале «Вы неправильно накачиваете колеса! Есть секрет!».

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