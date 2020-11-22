Все манометры врут (и ваш тоже): есть 2 решения

Все логично, исходя даже из теоретических предпосылок, но мы все равно провели эксперимент.
Итак, пока вы накачиваете колесо, давление, которое показывает манометр вашего насоса, всегда будет выше того, которое останется в колеса после того, как вы закончите процедуру. По нашим наблюдениям — на 0,4–0,6 бара. Так как же быть?
Способ первый
Задать давление с упреждением: если необходимо получить 2,0 бара, следует накачивать колесо до 2,2 бара. Однако у способа есть существенный минус: разные вентили создают разное противодавление, величина которого заранее неизвестна, поэтому даже на одной машине «дельта» может быть разной на разных колесах.
Способ второй
Накачать колесо до заведомо большего давления, с запасом в 0,2–0,3 бара. А затем замерить манометром фактическое давление, при необходимости стравив лишний воздух из шины. Способ дедовский, но работает лучше всего.
Все подробности проведенного эксперимента и детали того, как правильно замерить давление в шине, читайте в нашем подробном материале «Вы неправильно накачиваете колеса! Есть секрет!».
Фото: depositphotos.com
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