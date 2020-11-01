Лопата вам понадобится: лайфхак для внедорожников

Читатель «За рулем» придумал, как надежно и безопасно закрепить ее в багажнике. Берите на вооружение.

Лопата в Ниве — вещь очень нужная и полезная. Даже в одиночку позволяет откопать машину из снега или грязи и преодолеть трудные участки. Армейскую большую саперную лопату БСЛ разместил на обратной стороне спинки заднего дивана. Крепление — крючками из толстой проволоки и стандартных резиновых ремешков. При таком размещении лопата не занимает много места, не мешает складыванию сиденья и всегда под рукой.

М. Килькин, г. Сергиев Посад

Приз автору совета — масло SINTEC компании SINTEC Lubricants

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Фото: М. Килькин