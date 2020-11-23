Опель повыше, зато Тойота дешевле. Опель побыстрее, зато Тойота дешевле. У Опеля автомат, зато Тойота дешевле... Впрочем, у RAV4 много и других аргументов.

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Последний раз автомобили Opel участвовали в наших тестах пять лет назад! Тогда летевший под крылом General Motors бренд упорхнул с российского рынка. И как раз в те годы немцы купили у PSA права на модульную архитектуру EMP2 — словно предчувствовали, что буквально через пару лет PSA со всеми потрохами выкупит Opel. Очень удобно: общая платформа — ниже издержки. Но если прежде построенный на базе EMP2 кроссовер Opel Grandland X был конкурентом соплатформенному Peugeot 3008, то теперь они вроде как в одной команде. Поэтому мы не стали брать в пару к Опелю французскую машину — пусть покажет себя в деле против лидера.

И сразу удар под дых: за топовый Grandland с 150‑сильным турбомотором, автоматом и передним приводом (полного не бывает) нужно отдать почти 2,5 миллиона рублей!

Toyota RAV4 у нас тоже с приводом только на передние колеса, у нее тоже 150 сил, но не автомат, а вариатор. И RAV4 заметно дешевле — 2,1 миллиона рублей. Тойоту берут. Сейчас объясним, чем вам может быть симпатичен Опель.

Toyota RAV4 Нынешнее поколение — пятое. Представлено в 2018 году, а с конца 2019 года собирается по полному циклу в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

2.0 (149 л.с.) — от 1 884 500 ₽

2.5 (199 л.с.) — от 2 418 500 ₽ Opel Grandland X Как и соплатформенник Peugeot 3008, Opel Grandland X дебютировал в 2017‑м, но на наш рынок автомобиль приехал лишь в этом году. Собирается в Айзенахе (Германия). ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.6Т (150 л.с.) — от 1 999 000 ₽

Первые ощущения

Наконец-то RAV4 не вызывает зевоту! Агрессивный передок, рубленые формы кузова — в тумане можно за Jeep Cherokee принять. А Grandland X смотрится уныло. Зато ни с чем не перепутаешь: отдери с кузова молнии — всё равно Opel!

Возможностей мотора хватает, но шестиступенчатый автомат страдает задумчивостью при переключениях вниз. Да и расход топлива высок — почти 10 л/100 км в смешанном цикле. Двухлитрового атмосферника «Рафику» хватает впритык. Зато расход топлива приятен — 8 л/100 км в смешанном цикле.

С интерьером та же история. Даже шрифт приборов не изменился: в духе некогда массовых у нас Астры и Инсигнии. И совсем нет ощущения, что Grandland X дороже двух миллионов. Вроде бы и пластик прожимается под пальцами, и все панельки аккуратно подогнаны. Но сиденье чем-то тычет в поясницу, а сидящие сзади пассажиры среднего роста упираются в спинки передних сидений.

Что с багажниками?

По нашим замерам багажник вмещает 400 литров. Есть редкий в классе лючок для длинномеров. В подполье нашлось место лишь для докатки.

Багажник у Опеля большой, и это хорошо: под шторкой мы намерили 400 литров.

RAV4 словно классом выше. Багажник ещё больше, на втором ряду королевский простор. Пускай сиденьям не досталось кожи, зато как на этой «тряпочке» удобно! Салон по яркости образа ничуть не проигрывает внешности. И радует мелочами вроде резинового «протектора» на регуляторах блока климат-контроля: у японцев наконец-то закончился запас кнопок из девяностых.

Грузовой отсек Тойоты — 436 литров по нашей методике. И порог гораздо ниже. Полноценное запасное колесо в подполье физически не влезет.

Динамика разгона и расход

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Агрегатная база Опеля — безальтерна­тивный 150‑сильный турбомотор объемом 1,6 литра и автоматическая шестиступка Aisin. Для полуторатонного кроссовера силенок хватает, но не более. И дело не в двигателе — 240 «ньютонов» чувствуются уже с малых оборотов. Малину портит автомат, которому при резких ускорениях требуется время «на подумать». Не исключаю, что он же виновник нескромного для машины с турбомотором аппетита. В среднем Opel расходует под 10 л/100 км.

К турбомотору EP6 нет вопросов по отдаче. Но могут возникнуть по надежности — аналогичный двигатель на редакционном Citroen C4 изрядно потрепал нам нервы. Двухлитровому атмосфернику M20A-FKS понизили мощность, уместившись в приятные с точки зрения налога 149 сил. Работать он может как на 95‑м, так и на 92‑м бензине.

Toyota бережливее, и к десятке на сотню подбирается лишь в городской черте, а так потребляет почти на два литра меньше. В энергичности «Рафик» уступает — вроде бы те же 150 сил, но уже с двух литров без всякого «надувательства». На максимальный момент 206 Н·м мотор выходит лишь с 4400 об/мин, да и сама машина тяжелее. В спринте до 100 км/ч RAV4 отстает по нашим замерам на добрую секунду, хотя в частичных ускорениях управление тягой приятное. Вариатор смышленее «айсиновской» гидромеханики и оперативнее меняет передаточное отношение.

Управляемость

На повороты руля Grandland X реагирует активно и точно, но если «закусить удила» и довернуть его резче необходимого, машина проваливается в глубокий занос. На автобанах проблем нет — прямую Opel держит уверенно, в салоне тихо.

Приборы сразу выдают марку — даже шрифт не особо поменялся за столько лет. Исключение — засланный казачок-дисплей, такой же, как у родственных французов. Графика центрального дисплея неплоха, если не считать блеклой индикации температуры наружного воздуха.

Интерьер — 100% Opel. Понравилось качество материалов. Но вот с организацией пространства не всё гладко: отделений под мелочевку маловато. Подстаканник спереди один, и тот неполноценный.

Климат-контроль не только удобен, но и эффективен. Из дополнительных «плюшек» стоит ­упомянуть вентиляцию передних сидений. Система выбора режимов IntelliGrip немножко облегчает жизнь вне асфальта, но не становится панацеей.

Осадочек от немецких настроек шасси остается, когда съезжаешь с ровной дороги. Жестко везде: на мелких заплатках, на грейдере. Даже с лежачими полицейскими нужно быть начеку — при ходе отбоя подвеска часто срабатывает с ударом.

Toyota поначалу кажется более спокойной. Ехать в неспешном ритме очень комфортно: «Раф» стабилен на шоссе, почти не реагирует на колею. И в нем так же тихо, как в Опеле. Однако быстрые маневры RAV4 исполняет неожиданно живо, не теряя хватки за асфальт. Подвеска имеет приятный запас энергоемкости: острые стыки и поперечные швы сглаживаются, ямы пролетаются увереннее.

Классические аналоговые приборы читабельны. Дисплей трип-компьютера меньше, чем у соперника — зато количество информации и качество картинки выше. Вместо системы кругового обзора в комплектации Комфорт — лишь камера заднего вида с динамической разметкой.

Нынешнее поколение RAV4 — первое, чей интерьер не наводит тоску смертную. Да и с эргономикой полный порядок.

Блок двухзонного климат-контроля порадовал огромными цифрами на дисплее и интересными регуляторами с резиновым протектором. Никаких внедорожных ассистентов «Рафик» не предлагает. Только три режима движения.

Заехать на грунтовый подъем «Рафику» сложно — ведущие колеса разгружаются, вариатор не любит пробуксовок, а помощи от задней оси нет. Но и на плоскости могут быть проблемы. Под пластиком защиты — несуразные 165 мм, чиркнуть брюхом можно там, где легко пролетаешь на Гранте. На этом фоне даже скромные 175 мм Опеля выглядят лучше — но осторожничать заставляют противотуманные фары, которые инженеры расположили в юбке переднего бампера.

Понятно, что на этих машинах на бездорожье не сунешься. Даже опелевская (точнее, пежошная) система IntelliGrip мало что дает: в разных режимах меняется степень пробуксовки, отзывчивость мотора на педаль газа, есть некая имитация блокировки дифференциала — но это всё полумеры. Нужен полный привод. У Тойоты он может быть, а у Опеля — нет.

Передние сиденья с электрорегулировками и изменяемой длиной подушки одобрены немецкой ортопедической ассоциацией, но моей фигуре не пришлись впору. Простые сиденья с тканевой обивкой удобны и не утомляют в дальней дороге.

Запаса воздуха на втором ряду минимум: даже людям среднего роста будет тесно. Из радостей жизни — обогрев подушек сидений и боковые шторки на дверях. Даже невооруженным глазом видно, насколько второй ряд Тойоты просторнее. Из дополнительных радостей лишь дефлекторы вентиляции.

Итоговая оценка

Будучи намного дешевле, RAV4 предлагает куда более интересное соотношение цены и потребительских свойств, поэтому уверенно выигрывает дуэль.

При резком маневре Opel проваливается в глубокий занос. Вне асфальта ехать неприятно — подвеска жесткая. Юбка переднего бампера висит очень низко, и её можно ободрать даже о стандартный бордюр.

При переборе скорости RAV4 прогнозируемо идет в легкий занос. А подвеска мягче, чем у Опеля. «Рафик» позволяет чуть увереннее приближаться к бордюру и губой его, как правило, не касается.

Но когда мы говорим о вашем выборе, значение имеет не только цена. Тойота — это почти религия. «Рафик» покупали и будут покупать за любые деньги. Даже если он снова станет скучным. В том числе и потому, что люди верят в его высокую ликвидность на вторичке.

У Опеля тоже были фанаты. Теперь их намного меньше. Надо брать чем-то ещё. А нечем: Grandland X теснее, беднее в отделке, жестче на ходу и непомерно дороже. Французская платформа хороша для Европы, но в России кроссоверу нужен полный привод. Так что внятных аргументов в пользу Опеля (в сравнении именно с RAV4) не видно.

TOYOTA RAV4 Хороший баланс управляемости и плавности хода, вместительные салон и багажник, продуманная эргономика Посредственная динамика, высокая стоимость, часто становится целью угонщиков OPEL GRANDLAND X Неплохая динамика, вместительный багажник, богатое оснащение Жесткая подвеска, тесный на фоне соперника задний ряд, непомерно высокий ценник

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