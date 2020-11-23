Toyota RAV4 и Opel Grandland X: оценки экспертов

Как проходил и что показал сравнительный тест Toyota RAV4 и Opel Grandland X читайте здесь.
Данные производителей
OPEL GRANDLAND X
TOYOTA RAV4
Снаряженная / полная масса
1435 / 1980 кг
1620 / 2090 кг
Время разгона 0–100 км/ч
9,5 с
11 с
Максимальная скорость
201 км/ч
190 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-95 / 53 л
АИ-92,АИ-95 / 55 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
10,1 / 5,7 / 7,3 л / 100 км
7,8 / 5,6 / 6,5 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1598 см³
1987 см³
Мощность
110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин
110 кВт/149 л.с. при 6600 об/мин
Крутящий момент
240 Н·м при 1400 об/мин
206 Н·м при 4400–4900 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
Коробка передач
A6
CVT
Передаточные числа:
4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19
0,447–2,236
Главная передача
4,067
3,14
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая балка
McPherson / многорычажная
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
225/55 R18
225/60 R18
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
OPEL GRANDLAND X
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
12
TOYOTA RAV4
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
113
Параметры геометрической проходимости
Opel Grandland X
Toyota RAV4
Просвет
a
175 мм*
165 мм*
b
200 мм
185 мм
c
225 мм
210 мм
Угол
α
17,0°
20,0°
β
26,0°
23,5°
γ
17,0°
15,5°
*По защите силового агрегата.
Результаты замеров «За рулем»
OPEL GRANDLAND X
TOYOTA RAV4
0–100 км/ч
10,53 с
11,41 с
60–100 км/ч
5,92 с
6,39 с
80–120 км/ч
7,02 с
7,89 с
Экспертная оценка
Модель
OPEL GRANDLAND X
TOYOTA RAV4
Рабочее место водителя
У сиденья Опеля отличная подушка, с регулировкой длины. На спинке не хватает боковой поддержки, неудобен профиль в районе поясницы. Простое на вид сиденье RAV4 комфортнее. А вот к органам управления обоих автомобилей претензий нет. Рули регулируются в широких диапазонах. Аналоговые приборные панели удобны для считывания. Щетки у обоих автомобилей оставляют заметные неочищенные секторы в районе левой стойки. У Опеля в основании передних стоек есть мертвые зоны. У Тойоты такой проблемы нет.
Сиденье
9
9
Органы управления
8
9
Обзор
9
9
Салон
В Опеле мало отделений для всякой мелочи. А по ширине в салоне ощущается дефицит пространства, которого нет в RAV4. Сзади разница ещё больше, как в области коленей, так и по ширине, и по высоте. Toyota заметно просторнее. Grandland X обладает неплохим по объему багажником — 400 литров по нашим замерам. Но грузовой отсек RAV4 ещё больше — 436 литров. А порог двери заметно ниже.
Передняя часть
8
9
Задняя часть
8
9
Багажник
8
9
Ходовые качества
Grandland X неплохо реагирует на поворот руля, уверенно стоит на дуге. Но при резких маневрах сваливается в занос. Тойота, несмотря на большие размеры, реагирует на резкую смену курса спокойнее, а вернуть машину в состояние покоя легче. По разгонной динамике RAV4 уступает турбированному Опелю. Тойоте немного не хватает эффективности замедления. У Опеля не всё гладко с информативностью педали тормоза: в начале её хода торможение слишком резкое.
Динамика
9
8
Тормоза
8
8
Управляемость
8
9
Комфорт
Оба автомобиля не отличаются мягкой подвеской. Но энергоемкость на разбитой дороге у «Рафика» немного повыше. Уровень шума в обоих случаях невысок и приемлем для класса. Двухзонные климат-контроли удобны в пользовании, работают эффективно. Обогрев рулевого колеса в обоих случаях есть уже в базовых версиях. Но в Опеле шире ассортимент опций: можно выбрать комплектацию с вентиляцией передних сидений.
Шум
8
8
Плавность хода
7
8
Климат
9
8
Приспособленность к России
У обоих автомобилей малая толщина краски капота и передних крыльев — элементов в самой высокой зоне риска сколов. В багажниках — докатки вместо полноценных запасок. А вот то, что пороги у обоих прикрыты дверями — большой плюс в грязную погоду. Дорожный просвет Опеля всего 175 мм, у Тойоты и того меньше — 165 мм. Межсервисный интервал обоих автомобилей мал — всего 10 000 км. Но у Тойоты хотя бы широкая дилерская сеть, а Opel только начал возвращение на наш рынок.
Геометрическая проходимость
8
7
Сервис
7
8
Эксплуатация
8
8
Промежуточная оценка
8,07
8,40
Поведение вне дороги
Возможности переднеприводных кроссоверов, да ещё и со слабой геометрической проходимостью сильно ограничены. Grandland X дает возможность выбрать один из нескольких режимов противобуксовочной системы и управления акселератором сообразно дорожному покрытию. Полного привода это не заменит, но лучше, чем ничего. У RAV4 нет и этого. Эти автомобили не про бездорожье.
Энерговооруженность
8
7
Выносливость
8
8
Ходы подвесок
8
8
Общая оценка
8,06
8,28
Как проходил и что показал сравнительный тест Toyota RAV4 и Opel Grandland X читайте здесь.
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