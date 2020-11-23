Toyota RAV4 и Opel Grandland X: оценки экспертов — журнал За рулем

Toyota RAV4 и Opel Grandland X: оценки экспертов

Эксперты «За рулем» сравнили один из самых популярных кроссоверов с новинкой и подготовили подробный технический справочник по ним.

Как проходил и что показал сравнительный тест Toyota RAV4 и Opel Grandland X читайте здесь.

Данные производителей

OPEL GRANDLAND X

TOYOTA RAV4

Снаряженная / полная масса

1435 / 1980 кг

1620 / 2090 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,5 с

11 с

Максимальная скорость

201 км/ч

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95 / 53 л

АИ-92,АИ-95 / 55 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,1 / 5,7 / 7,3 л / 100 км

7,8 / 5,6 / 6,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1598 см³

1987 см³

Мощность

110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин

110 кВт/149 л.с. при 6600 об/мин

Крутящий момент

240 Н·м при 1400 об/мин

206 Н·м при 4400–4900 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

A6

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,04 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19

0,447–2,236

Главная передача

4,067

3,14

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилируемые / дисковые

Шины

225/55 R18

225/60 R18

Сервис в цифрах

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры

OPEL GRANDLAND X

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

12

TOYOTA RAV4

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

113


Параметры геометрической проходимости

Opel Grandland X

Toyota RAV4

Просвет

a

175 мм*

165 мм*

b

200 мм

185 мм

c

225 мм

210 мм

Угол

α

17,0°

20,0°

β

26,0°

23,5°

γ

17,0°

15,5°

*По защите силового агрегата.

Результаты замеров «За рулем»

OPEL GRANDLAND X

TOYOTA RAV4

0–100 км/ч

10,53 с

11,41 с

60–100 км/ч

5,92 с

6,39 с

80–120 км/ч

7,02 с

7,89 с

Экспертная оценка

Модель

OPEL GRANDLAND X

TOYOTA RAV4

Рабочее место водителя

У сиденья Опеля отличная подушка, с регулировкой длины. На спинке не хватает боковой поддержки, неудобен профиль в районе поясницы. Простое на вид сиденье RAV4 комфортнее. А вот к органам управления обоих автомобилей претензий нет. Рули регулируются в широких диапазонах. Аналоговые приборные панели удобны для считывания. Щетки у обоих автомобилей оставляют заметные неочищенные секторы в районе левой стойки. У Опеля в основании передних стоек есть мертвые зоны. У Тойоты такой проблемы нет.

Сиденье

9

9

Органы управления

8

9

Обзор

9

9

Салон

В Опеле мало отделений для всякой мелочи. А по ширине в салоне ощущается дефицит пространства, которого нет в RAV4. Сзади разница ещё больше, как в области коленей, так и по ширине, и по высоте. Toyota заметно просторнее. Grandland X обладает неплохим по объему багажником — 400 литров по нашим замерам. Но грузовой отсек RAV4 ещё больше — 436 литров. А порог двери заметно ниже.

Передняя часть

8

9

Задняя часть

8

9

Багажник

8

9

Ходовые качества

Grandland X неплохо реагирует на поворот руля, уверенно стоит на дуге. Но при резких маневрах сваливается в занос. Тойота, несмотря на большие размеры, реагирует на резкую смену курса спокойнее, а вернуть машину в состояние покоя легче. По разгонной динамике RAV4 уступает турбированному Опелю. Тойоте немного не хватает эффективности замедления. У Опеля не всё гладко с информативностью педали тормоза: в начале её хода торможение слишком резкое.

Динамика

9

8

Тормоза

8

8

Управляемость

8

9

Комфорт

Оба автомобиля не отличаются мягкой подвеской. Но энергоемкость на разбитой дороге у «Рафика» немного повыше. Уровень шума в обоих случаях невысок и приемлем для класса. Двухзонные климат-контроли удобны в пользовании, работают эффективно. Обогрев рулевого колеса в обоих случаях есть уже в базовых версиях. Но в Опеле шире ассортимент опций: можно выбрать комплектацию с вентиляцией передних сидений.

Шум

8

8

Плавность хода

7

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

У обоих автомобилей малая толщина краски капота и передних крыльев — элементов в самой высокой зоне риска сколов. В багажниках — докатки вместо полноценных запасок. А вот то, что пороги у обоих прикрыты дверями — большой плюс в грязную погоду. Дорожный просвет Опеля всего 175 мм, у Тойоты и того меньше — 165 мм. Межсервисный интервал обоих автомобилей мал — всего 10 000 км. Но у Тойоты хотя бы широкая дилерская сеть, а Opel только начал возвращение на наш рынок.

Геометрическая проходимость

8

7

Сервис

7

8

Эксплуатация

8

8

Промежуточная оценка

8,07

8,40

Поведение вне дороги

Возможности переднеприводных кроссоверов, да ещё и со слабой геометрической проходимостью сильно ограничены. Grandland X дает возможность выбрать один из нескольких режимов противобуксовочной системы и управления акселератором сообразно дорожному покрытию. Полного привода это не заменит, но лучше, чем ничего. У RAV4 нет и этого. Эти автомобили не про бездорожье.

Энерговооруженность

8

7

Выносливость

8

8

Ходы подвесок

8

8

Общая оценка

8,06

8,28

Как проходил и что показал сравнительный тест Toyota RAV4 и Opel Grandland X читайте здесь.

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