Toyota RAV4 и Opel Grandland X: оценки экспертов

У сиденья Опеля отличная подушка, с регулировкой длины. На спинке не хватает боковой поддержки, неудобен профиль в районе поясницы. Простое на вид сиденье RAV4 комфортнее. А вот к органам управления обоих автомобилей претензий нет. Рули регулируются в широких диапазонах. Аналоговые приборные панели удобны для считывания. Щетки у обоих автомобилей оставляют заметные неочищенные секторы в районе левой стойки. У Опеля в основании передних стоек есть мертвые зоны. У Тойоты такой проблемы нет.

В Опеле мало отделений для всякой мелочи. А по ширине в салоне ощущается дефицит пространства, которого нет в RAV4. Сзади разница ещё больше, как в области коленей, так и по ширине, и по высоте. Toyota заметно просторнее. Grandland X обладает неплохим по объему багажником — 400 литров по нашим замерам. Но грузовой отсек RAV4 ещё больше — 436 литров. А порог двери заметно ниже.

Grandland X неплохо реагирует на поворот руля, уверенно стоит на дуге. Но при резких маневрах сваливается в занос. Тойота, несмотря на большие размеры, реагирует на резкую смену курса спокойнее, а вернуть машину в состояние покоя легче. По разгонной динамике RAV4 уступает турбированному Опелю. Тойоте немного не хватает эффективности замедления. У Опеля не всё гладко с информативностью педали тормоза: в начале её хода торможение слишком резкое.

Оба автомобиля не отличаются мягкой подвеской. Но энергоемкость на разбитой дороге у «Рафика» немного повыше. Уровень шума в обоих случаях невысок и приемлем для класса. Двухзонные климат-контроли удобны в пользовании, работают эффективно. Обогрев рулевого колеса в обоих случаях есть уже в базовых версиях. Но в Опеле шире ассортимент опций: можно выбрать комплектацию с вентиляцией передних сидений.

Приспособленность к России