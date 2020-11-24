Что-то печка греет плохо... Есть 4 причины

Если автомобиль не новый и вам начало казаться, что салон отапливается медленно... Скорее всего, вам не кажется.

Материалы по теме Как протопить салон автомобиля. Инструкция ЗР

Откуда вообще берется тепло в автомобиле? Рабочая температура двигателя вне зависимости от погоды на улице в большинстве случаев достигает 80–90 0С, его приходится охлаждать, сбрасывая излишек тепла через радиатор. Часть тепла, отведенного в систему охлаждения, используется для обогрева салона. Так почему же не греет печка?

1. Плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя

Происходит это, если радиатор забился отложениями или частицами вещества для устранения течи. Другая причина — перегнулись подводящие и отводящие шланги, а также неработающие краны отопителя (обычно такое встречается после неквалифицированного ремонта). Бывает, что в радиаторе скопился воздух.

2. Недостаточная теплопередача от радиатора отопителя к проходящему воздуху

Может быть загрязнен воздушный фильтр. Конденсатор кондиционера мог забиться грязью, которая не пропускает воздух.

3. Заедает заслонка

Заслонка, которая пускает воздух либо через радиатор отопителя, либо минуя его, стала заедать. В результате часть ненагретого воздуха с улицы прямиком идет в салон.

4. Загрязненный радиатор отопителя

Радиатор отопителя со временем зарастает пылью. Нагреваясь, она оседает в виде налета на алюминиевые пластины. Теплоотдача их становится слабее, чем у чистых металлических поверхностей, что влияет на температуру в салоне.

Как правильно протопить салон и подробнее о том, как работает система отопления в автомобиле, читайте в полной версии материала «Почему зимой не греет печка».

Фото: Depositphotos