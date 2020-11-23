Много ли в моей Ладе деталей от спортверсии?

Много! Гоночные машины все больше унифицированы с дорожными версиями.

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Вопрос взят с форума «За рулем» (мы отвечаем на них периодически).

— Насколько современный автоспорт связан с конструкцией дорожных автомобилей? Раньше считалось, что какие-то технические решения переходят из него в обычные легковушки.

— Автоспорт сильно поменялся. К началу XXI века практически вымерли «конструкторские» классы машин с большой свободой творчества. Сегодня технические регламенты большинства мировых серий предписывают командам ради снижения затрат применять стандартизированные или вовсе идентичные узлы — в том числе двигатели или блоки цилиндров, трансмиссии, тормоза и подвески. Так что процесс двинулся в обратную сторону, к унификации. И передовые решения по управляющей электронике, а также гибридные схемы раньше появились на серийных машинах. А затем перекочевали на гоночные — как мотор-генераторы гибридной силовой установки в Формуле‑1.

Фото: Пресс-служба СМП РСКГ