Названы самые надежные автомобили в мире

Лидером рейтинга оказалась японская компания Mazda.

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Рейтинг брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в мире, составили аналитики американского журнала Consumer Reports.

Тройка лидеров

Победила Mazda с результатом 83 балла из 100 возможных. Самыми надежными признали модели MX-5 Miata (98), CX-30 (95), CX-3 (87). На втором месте Toyota (74 балла). Тут на вершине списка модели Prius (93), Corolla (90) и Prius Prime (88). Замкнула тройку компания Lexus, получившая 71 балл. Самыми надежными моделями аналитики признали модели UX (95), NX (91) и GX (90).

Buick и Honda в этом году значительно улучшили свой результат, поднявшись на 14 и 7 позиций соответственно.

4 место. В копилке Buick 70 баллов. Марка в этом году продемонстрировала самую лучшую динамику, что во многом объясняется небольшим количеством проблем в его узкой продуктовой линейке. Здесь оценены всего две модели: Encore (91 балл) и Enclave (50 баллов).

5 место. На 5-й ступеньке рейтинга расположилась Honda, и исследователи отмечают, что хорошее место в рейтинге достигается за счет постоянных улучшений и ряда удачных моделей в ее линейке, которые компенсируют постоянные проблемы с надежностью ее минивэна Odyssey и внедорожника Passport. Здесь самыми удачными признаны HR-V (90), Insight (86) и Clarity (85).

6 место. Его заняла марка Hyundai (62) с моделями Коna (87), Tucson (78) и Palisade (65).

7 место. Бренд Ram на 7-й позиции рейтинга, напомним, что в 2011 году он отпочковался в отдельную компанию из состава Dodge. Ему удалось набрать в рейтинге 58 баллов. Линейка тут достаточно узкая: модель 2500 набрала 82 балла, а 1500 — 34 балла.

8 место. Subaru заняла 8-ю строчку с результатом 57 баллов, здесь самыми надежными стали автомобили Ctosstrek (78), Forester (77) и Outback (60).

9 место. Предпоследнее место в ведущей десятке у Porsche, набравшей 55 баллов, рассматривались модели Cayenne (55 баллов) и Macan (54 балла).

10 место. И замыкает десятку Dodge, у которого также почти 54 балла, здесь оценивали две модели — Chalanger (91) и Durango (16).

В топ —25 также вошли : Infiniti (54), BMW (52), Nissan (51), Audi (46), Kia (45), GMC (43), Chevrolet (42), Volvo (41), Jeep (41), Mercedes-Benz (40), Cadillac (38), Ford (38), Mini (37), Volkswagen (36) и Tesla (29).

Chevrolet и GMC продвинулись вверх из-за надежности выше среднего модели Bolt EV и тяжелых пикапов 2500. Subaru не смогла продемонстрировать надежность своего кроссовера Ascent на трассе, в то время как остальная часть ее модельного ряда находится на добротном среднем уровне, а имидж Audi пострадал от обновленного внедорожника Q3, а также от моделей Q8 и E-Tron EV, все они имеют надежность ниже или значительно ниже средней.

Рейтинг американского журнала Consumer Reports составлен на основании данных 330 тысяч водителей, которые сообщили о выявленных проблемах в своих автомобилях за последний год. Эти данные объединили с собранными в ходе испытаний на полигоне, а также со сведениями о безопасности машин, после чего выставили итоговую оценку. Она рассчитана по шкале от 0 до 100, при этом среднее значение находится между 41 и 60 баллами. Чтобы бренд был ранжирован, должны быть данные как минимум по двум моделям.

Свой рейтинг надежности ранее представил немецкий автомобильный клуб ADAC.



Фото: фирмы-производители