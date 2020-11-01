Зимой расход заметно увеличивается, но не потому, что машине тяжело, а потому, что мы сами допускаем ошибки.

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Что увеличивает расход топлива зимой? Во-первых, долгий прогрев двигателя. Во-вторых, отопление салона. В-третьих, многочисленные электрообогревы.

Также на расход влияет состояние дорог, поверхность которых препятствует качению колес, да и сами зимние шины не имеют такого наката, как летние.

Кроме того, вклад вносит густеющая на морозе смазка в подшипниках, а также слегка увеличивающаяся масса машины (сугробы на крыше и багажнике у особо ленивых, лопаты, дубленки и тому подобное).

Как исправить ситуацию

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Прогревайтесь недолго — пока смахиваете снег с кузова. После чего можно медленно тронуться, не пытаясь быстро разгоняться. В этом случае расход топлива будет не летним, но минимально возможным.

Счищайте с кузова весь снег — так машина станет заметно легче, да и сопротивление встречному потоку воздуха снижается, приходя в норму.

Следите за давлением воздуха в шинах, которое на морозе падает: низкое давление — это повышенное сопротивление качению и перерасход топлива.

Использовать масло меньшей вязкости, типа 0W-20 вместо, скажем, 5W-30. Если вас заботит слишком частая замена масла, бьющая по карману, то не переживайте — сэкономите огромные суммы на последующем ремонте мотора.

Попробуйте использовать автоодеяло. Оно ускоряет прогрев и долго не дает мотору остыть, что важно при непродолжительных остановках между поездками.

Уберите все лишнее из машины. Снимите даже багажник с крыши.

Задумайтесь о своей манере езды. Постарайтесь водить плавнее, без пробуксовок и ненужных ускорений, например после включения «почти зеленого» на перекрестке.

Узнать больше об особенностях экономной езды в зимний период вы можете в полной версии статьи.

Фото: Bobby Stevenson / Unsplash