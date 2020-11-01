Какой же антифриз лить в мою Ладу?

Отказавшись после завершения гарантии от услуг официалов, владелец почти наверняка купит «неправильную» охлаждающую жидкость, потому что запомнит цвет, а он не имеет значения.

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В эпоху первых Жигулей в систему охлаждения вазовских моторов заливали разработанный для них «Тосол». Официально был разрешен только он. Зато сегодня охлаждающих жидкостей (ОЖ) на рынке очень много, а вот ясности, напротив, очень мало. Какой антифриз годится для Лады? И все ли Лады, с этой точки зрения, одинаковы?

Первая заправка

Правильный ответ давно известен: используйте только те жидкости, которые рекомендует производитель вашего автомобиля. Мы спросили у АВТОВАЗа, какие именно ОЖ можно заливать в автомобили Лада и какие ОЖ применяют на конвейере для первой заливки.

С 2010 года в Ладах используют ОЖ так называемого карбоксилатного типа. Для первой заправки применяют, в зависимости от модели машины, два различных вида ОЖ — смешивать их друг с другом запрещается. Такие жидкости заводчане рекомендуют и для дальнейшей ­эксплуатации.

О роли цвета

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Цвет жидкостей подчеркивает, что смешивать друг с другом их нельзя. Многие полагают, что колер ОЖ каким-то образом связан с её химической формулой. Но это — ошибка.

Дело в том, что цвет антифризу придает исключительно краситель, который может быть любым. Стандартами он не оговаривается. Производители придают рекомендуемым жидкостям определенный цвет, чтобы вбить потребителю в голову простую мысль: в наши автомобили нельзя заливать что попало. Автовладелец видит, что прилавки авторизованных дилеров действительно заставлены канистрами с жидкостями единого цвета. Это невольно вызывает уважение к заводским требованиям. Хотя на практике эффект бывает обратным.

Отличить карбоксилатный антифриз от гибридного или, скажем, лобридного водитель всё равно не сможет, а запомнить требуемый цвет сумеет. Но в итоге, отказавшись от услуг официалов, он машинально начинает выискивать в рознице антифриз привычного окраса — скажем, красного. А таких в продаже полным-полно: в России производством ОЖ занимается сотня фирм и фирмочек. Большинство из них готовы менять цвет продукции хоть каждый день, лишь бы брали. Ищут красную жидкость — хорошо, завтра всё покрасим в красный!

Согласовывать цвет ­производимых жидкостей с другими фирмами никто не обязывает. В итоге, отказавшись от услуг официалов, владелец почти наверняка купит «неправильную» ОЖ. Виноватых не будет — виноват покупатель.

А чем заменить?

Что делать в случае, когда долить антифриз необходимо, а конвейерных брендов под рукой нет?

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Если нужно долить не более 200 мл, следует использовать дистиллированную воду: это рекомендует не только ВАЗ, но и другие автопроизводители. Категорически нельзя подливать в Ладу ОЖ неизвестного состава, даже если её цвет показался вам «правильным». Пакеты присадок в жидкостях, изготовленных по разным технологиям, при смешивании вообще перестают работать. При этом они не только не приносят пользы, но могут и навредить, выпадая в осадок. Нарушится работа печки, да и всей системы охлаждения.

Если машина уже сошла с гарантии, а речь идет о доливке большого объема ОЖ, придется полностью слить старую жидкость и залить новую. При этом следует применять продукт от серьезного производителя. Из отечественных вспомним такие бренды как Nord, Felix, Sintec и Coolstream. Перед приобретением антифриза есть смысл зайти на сайт компании-разработчика и уточнить, какой продукт является самым современным. С ним меньше вероятность того, что двигатель пострадает. Ни состав ОЖ, ни, тем более, её цвет при этом роли не играют.