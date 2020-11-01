Материалы по темеРазвернусь здесь? Никому ж не мешаю! — задачка на внимание
Вот есть разрыв в сплошной разметке и знак, указывающий на место разворота. А чуть дальше перекресток. Можно ли на нем повернуть, если начать маневр в конце прерывистой линии?
Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.
- Находясь в чужом автомобиле, на безопасность мы можем повлиять только косвенно. А вот в личном автомобиль стоит докупить средства повышения проходимости и дворники с обогревом. Проходимость автомобиля и обзор в непогоду можно улучшить!