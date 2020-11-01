Странно нарисовали на этом перекрестке прерывистую линию...

Вот есть разрыв в сплошной разметке и знак, указывающий на место разворота. А чуть дальше перекресток. Можно ли на нем повернуть, если начать маневр в конце прерывистой линии?

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