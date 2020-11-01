Разрыв в двойной! Могу повернуть! — частое нарушение — журнал За рулем

Разрыв в двойной! Могу повернуть! — частое нарушение

Странно нарисовали на этом перекрестке прерывистую линию...

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Развернусь здесь? Никому ж не мешаю! — задачка на внимание

Вот есть разрыв в сплошной разметке и знак, указывающий на место разворота. А чуть дальше перекресток. Можно ли на нем повернуть, если начать маневр в конце прерывистой линии?

Отмечайте свои варианты, а правильный ответ — на следующей странице.

Можно ли здесь повернуть налево?

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