За ответ на задачу № 151 «Диагностический фонарик» Андрей Киреев из Санкт-Петербурга получает от компании Playme-Russia комбоустройство «3 в 1» Playme ARTON.

ЗАДАЧА № 154

Трение и износ

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«Все знают, что передние тормозные колодки изнашиваются абсолютно неравномерно! — как-то развыступался Серега на приятельской беседе в гаражах. - Но почему неравномерно стираются задние колодки в барабанных тормозах, где все защищено от грязи, ума не приложу!» Народ — кто во что горазд — спорить начал. Помогите приятелям разобраться в причинах неравномерного износа колодок в передних и задних тормозных механизмах.

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 января 2020 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., д. 10, стр. 1. Или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы прочитаем все сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из августовского номера «За рулем» за 2020 год.

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Вопрос звучал так: зачем нужен фонарик при диагностике аудиосистемы в немолодом, но премиальном шведском кроссовере? Часть читателей начала рассуждать о подсветке монохромного дисплея. Причем мнения разделились — кто об автоматической регулировке яркости переживал, кто об исправности самой подсветки. Но «музыка»-то не работала совсем.

Наш победитель рассказал о принципе работы системы и вытекающем из этого способе проверки.

Аудиосистема в Volvo XC90 состоит из отдельных узлов — панели дисплея, CD-проигрывателя, антенного блока, усилителя мощности, модулей телефона и мультимедиа. Компоненты разнесены по автомобилю — например, усилитель находится под пассажирским сиденьем, а модуль мультимедиа — под водительским. Узлы соединены в кольцо оптической шиной MOST (Media Oriented System Transport).

Элементы, соединенные оптической шиной MOST: 1 — панель дисплея; 2 — CD-проигрыватель; 3 — мультимедиа модуль; 4 — модуль телефона; 5 — усилитель мощности; 6 — антенный модуль; 7 —полное внутреннее отражение светового луча в оптоволокне.

Что это такое? Представим передачу сообщений при помощи азбуки Морзе и фонаря. Человек включает и гасит лампу с определенными интервалами, формируя тире и точки. Другой человек на расстоянии видит сигналы и принимает информацию. Такая система может работать только в прямой видимости и при хорошей погоде. Для передачи светового сигнала на большие расстояния служит световод. Самый простой световод — рыболовная леска. Если посветить фонариком на срез, то на расстоянии нескольких метров на другом срезе увидим светящуюся точку.

Специальное полимерное опто­волокно гораздо сложнее. У его стенок — высокий коэффициент отражения, а внешние слои обеспечивают механическую защиту. В качестве передатчиков используются светодиоды, а приемниками служат фотоэлементы. Данные передаются в двоичной форме — нули и единицы. При единице светодиод загорается, при нуле — гаснет. Световоды обеспечивают высокую скорость передачи информации и помехозащищенность.

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Однако оптическое волокно — штука капризная. Медный провод в автомобильном исполнении может простить вольное обращение с ним, а волокно требует строгого соблюдения правил при монтаже и ремонте. Достаточно перегнуть или растянуть световод, чтобы работоспособность нарушилась. Внешне повреждение может быть и не заметно, однако внутри волокна нарушится однородность среды, что приведет к критическому ­затуханию света.

Мастер, у которого Николаич чинил автомобиль, убедившись в наличии питания на всех модулях, перешел к проверке световодов между ними. Самый простой способ сделать это — отключить шину от устройств, после чего с одной стороны посветить в разъем фонариком. С другой стороны оптического проводника должен быть виден свет. Если его нет, или яркость заметно меньше по сравнению с другими участками — световод поврежден. Иногда (в темноте, при использовании яркого фонарика или лазерной указки) можно увидеть, как сквозь внешнюю изоляцию светится поврежденный участок волокна. Иногда возможен ремонт поврежденного участка при помощи сварки или склейки. Но это требует навыков и инструмента, поэтому, скорее всего, пришлось заменить неисправный участок шины.

Всем участникам конкурса спасибо. А Андрея Киреева поздравляем с победой!

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