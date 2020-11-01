Реклама работы в такси обещает очень хорошие заработки, но что на самом деле получают водители — «За рулем» все выяснил.

Недавно в офисе одного из крупнейших агрегаторов такси водитель едва не совершил суицид, облив себя бензином. Мужчину довело отключение его аккаунта от заказов и невыплата заработанных денег.

Это, конечно, крайний пример, но симптоматичный. Реклама работы в такси обещает одно, а на практике выходит другое.

Таксисты, если они не индивидуальные предприниматели, не могут заключить договор с агрегаторами напрямую. Поэтому большинство водителей пользуются услугами посредников («подключашек»), подключающих их к сервису и берущих за это комиссию. Они же могут и отключить водителя, который не узнает, кто его отключил и что стало тому причиной — он третье, то есть как бы стороннее лицо, которому не предоставляется никакая информация и которого могут «уволить» в любую секунду. И даже в суд идти бесполезно.

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Такое отношение распространяется и на заработок — «подключашка» может не перевести водителю заработанные им деньги. И в этом случае отстоять права у таксиста тоже не получится: трудовых отношений у него ни с кем нет.

Теперь становится понятным рекламное обещание заработков в 100 тысяч рублей в месяц: посредникам нужно заманить за руль как можно больше людей. И все это очень похоже на онлайн-казино. Обещанные суммы — это выручка до выплат комиссионных, налогов, штрафов, денег на ремонт и обслуживание… В результате на руках у водителя через месяц работы остается лишь 20–25 тысяч рублей, и, чтобы выжить, работать приходится 12–16 часов в сутки и без выходных. При таком графике о какой безопасности перевозок и о сервисе может идти речь. Люди долго не выдерживают, но на постоянно освобождающиеся места всегда приходят другие, полные надежд.

Подробнее о проблемах работы в такси читайте в декабрьском номере журнала «За рулем»:

Фото: depositphotos.com