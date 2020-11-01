Toyota Prado: все небольшие обновления

Изменений — минимум. Самое значительное: турбодизель теперь развивает не 177, а 200 л.с.

Обновленный Toyota Land Cruiser Prado отличить непросто, но можно — по обилию черных и темных акцентов во внешности: по вороненому хрому и черным окантовкам оптики. Все это должно визуально придать машине солидности.

Главное изменение — увеличение мощности турбодизельного двигателя со 177 до 200 л.с. Благодаря этому внедорожник стал ехать бодрее без увеличения расхода топлива.

При этом мультимедийная система осталась архаичной: заторможенной, с бедным функционалом и простенькой графикой. Камере заднего вида по-прежнему не хватает разрешения. Но тех, кто покупает Прадо, это до сих пор не смущало — они ценят в машине другие качества.

Также улучшилась работа системы автоторможения, которая теперь может распознавать пешеходов и велосипедистов в темное время суток. Расширился и диапазон работы круиз-контроля — пользоваться им можно на любых скоростях. Кроме того, он способен считывать показания дорожных знаков и сбрасывать скорость согласно их требованиям. Плохо только то, что у вас на дороге внезапно может появиться забытый знак «40», причем там, где поток двигается со скоростью 100+. Машина резко двинет по тормозам, соседи сзади сильно выскажутся...

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После обновления Toyota Land Cruiser Prado стал дороже на 100–200 тысяч рублей, что при его цене и учитывая постоянное подорожание машин в нашей стране не особо заметно. Купить внедорожник можно по цене от 2 656 000 до 4 787 000 рублей.

Узнать больше об обновленном Toyota Land Cruiser Prado и о том, какие особенности нашел у него эксперт, можно в декабрьском номере журнала «За рулем»:

Фото: «За рулем»