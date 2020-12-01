«За рулем»-декабрь: Штрафы за ремень, обновленный Toyota LC Prado, тест шин для кроссоверов... — журнал За рулем

«За рулем»-декабрь: Штрафы за ремень, обновленный Toyota LC Prado, тест шин для кроссоверов...

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №12/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Штрафы с камер — за телефон и ремень
  • Mazda CX‑30, Ferrari Roma и другие новинки нашего рынка
  • Как заработать таксистом?

ПРЕМЬЕРА

  • Geely Tugella — китайское кросс-купе с нутром Volvo
  • Чем хорош кроссовер CheryExeed TXL за 2,5 миллиона рублей?
  • Toyota Fortuner после обновления: таким должен быть УАЗ Патриот!
  • Kia Mohave — по-прежнему с рамой, но совсем другой
  • Кто купит обновленный кроссовер Honda CR-V?
  • Toyota Land Cruiser Prado: 11 лет — не возраст

АКТИВ

  • Автомобиль по подписке: все плюсы и минусы
  • Почему стареет российский автопарк
  • Новый техрегламент: как теперь ремонтировать автомобили?
Материалы по теме
Лучший способ обрести спокойствие за рулем — подписаться на любимый журнал

ТЕСТ

  • Шины для кроссоверов: всесезонки против зимних «липучек» и шиповок
  • GAC GS5, Chery Tiggo 8  или Skoda Karoq за те же деньги?

ЭКСПЕРТ

  • АКБ сдохла! Можно ли уехать без неё?
  • Запотевают стекла? Есть простые способы борьбы
  • Коврики под ноги: выбираем лучшие на зиму
  • Без лопаты зимой никуда. А какую купить?
  • Двигатель не заводится на морозе — все причины
  • Почему бензины бывает разного цвета и можно ли их смешивать
  • Автомобильные аптечки 2021: что нового?
  • Видеорегистраторы с двумя камерами — зачем и какой выбрать

РЕСУРС

  • Шаровые опоры на Logan и Largus: испытываем на разрыв!
  • Выбираем б/у: Renault Sandero
  • Самые доступные иномарки: Daewoo Matiz и его друзья
  • Выбираем б/у: Suzuki SX4 
  • Вторые руки: SsangYong Kyron
  • Парк ЗР: Renault Arkana за 37 000 км
  • Парк ЗР: Haval F7 и все его недостатки

А также:

  • «Ушастый» ЗАЗ‑966: оригинал или копия иномарки?
  • КамАЗ. История об автомобиле, который «похоронил» легендарный ЗИЛ
  • Как не убить Porsche Macan GTS на скалистом бездорожье Кавказа
  • Mercedes-Benz W116 далеких 70‑х — эталон в своем классе
  • Renault Kaptur и крылатое наследство СССР

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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