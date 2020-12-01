«За рулем»-декабрь: Штрафы за ремень, обновленный Toyota LC Prado, тест шин для кроссоверов...

«За рулем» №12/2020 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Штрафы с камер — за телефон и ремень
- Mazda CX‑30, Ferrari Roma и другие новинки нашего рынка
- Как заработать таксистом?
ПРЕМЬЕРА
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АКТИВ
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ТЕСТ
- Шины для кроссоверов: всесезонки против зимних «липучек» и шиповок
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ЭКСПЕРТ
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РЕСУРС
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- Выбираем б/у: Renault Sandero
- Самые доступные иномарки: Daewoo Matiz и его друзья
- Выбираем б/у: Suzuki SX4
- Вторые руки: SsangYong Kyron
- Парк ЗР: Renault Arkana за 37 000 км
- Парк ЗР: Haval F7 и все его недостатки
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На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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