Универсал за 500 000: самые неожиданные варианты

За полмиллиона можно получить и комфорт, и хорошую динамику. Но кое-чем придется поступиться.

Найти подержанный универсал класса B в отличном состоянии и за полмиллиона — задача почти неразрешимая: «отличное состояние» в этом сегменте сегодня начинается от 600–700 тысяч рублей. Впрочем, и с пятью сотнями тысяч без универсала не останетесь.



Плюсы и минусы отечественных «сараев» за полмиллиона мы рассмотрели здесь, Фокусов, Сидов, Крузов и Астр — тут.



Но есть и еще кое-что — повыше классом. Но есть и еще кое-что — повыше классом.

Ford Mondeo





Вариант «2.3 с гидроавтоматом» крайне редок (поставляли его до 2010 года), а моторы 2.0 сочетаются только с роботом Powershift. Двухлитровый двигатель бывает семейства Duratec (очень долговечный атмосферник) или EcoBoost (с наддувом и масложором). Сочетание «Дюратека» с МКП способно служить свыше 300 000 км. Турбодизель Duratorq 2.0 (разработка французского концерна PSA) также неплох, если не считать стандартные слабости топливной аппаратуры и турбины. Доступны универсалы Mondeo 2008–2011 годов с пробегами 100–200 тысяч км.



А вот подвеска у Mondeo нежная. Ford Mondeo четвертого поколения может подойти любителям ручного переключения передач.Вариант «2.3 с гидроавтоматом» крайне редок (поставляли его до 2010 года), а моторы 2.0 сочетаются только с роботом Powershift. Двухлитровый двигатель бывает семейства Duratec (очень долговечный атмосферник) или EcoBoost (с наддувом и масложором). Сочетание «Дюратека» с МКП способно служить свыше 300 000 км. Турбодизель Duratorq 2.0 (разработка французского концерна PSA) также неплох, если не считать стандартные слабости топливной аппаратуры и турбины. Доступны универсалы Mondeo 2008–2011 годов с пробегами 100–200 тысяч км.А вот подвеска у Mondeo нежная.

VW Passat

Volkswagen Passat поколения B6 — прекрасный аппарат и при пробеге за 100 000 км, если игнорировать турбомоторы TSI и роботы DSG, которые и при меньшем километраже не были образцом надежности. Двухлитровые атмосферник или турбодизель можно брать, если удастся найти таковые с разумным пробегом.



Многие предпочитают VW Passat поколения B6 (выпускали до 2010 года). Если отбросить версии с неблагополучным роботом DSG, остается выносливый японский гидроавтомат Aisin TF60‑SN (09G) с шестью ступенями. И, разумеется, механика — еще более неприхотливая.



Засада — моторы TSI с наддувом, которые именно в те годы наряду с ранними DSG выдали урожай рекламаций. Но есть и прекрасный атмосферник 2.0 FSI (150 л.с.), сочетаемый с механикой или автоматом, — самый привлекательный вариант на вторичке. Единственная неприятность: Пассаты за полмиллиона будут на 2–3 года старше, чем Mondeo, при таких же пробегах. Многие предпочитают VW Passat поколения B6 (выпускали до 2010 года). Если отбросить версии с неблагополучным роботом DSG, остается выносливый японский гидроавтомат Aisin TF60‑SN (09G) с шестью ступенями. И, разумеется, механика — еще более неприхотливая.Засада — моторы TSI с наддувом, которые именно в те годы наряду с ранними DSG выдали урожай рекламаций. Но есть и прекрасный атмосферник 2.0 FSI (150 л.с.), сочетаемый с механикой или автоматом, — самый привлекательный вариант на вторичке. Единственная неприятность: Пассаты за полмиллиона будут на 2–3 года старше, чем Mondeo, при таких же пробегах.

«Японцы»

Toyota Avensis второго поколения высоко ценится: никаких роботов, но машину моложе 12 лет и с пробегом менее 180 тысяч не найти и за 550 000 рублей. Ситуация с менее массовыми моделями не лучше: полмиллиона просят за полноприводный Subaru Outback (универсал на базе Legacy, мотор 2.5 или 3.0) 2005–2006 годов с пробегами под триста тысяч.

Mazda 6 второго поколения — нетривиальный, но интересный вариант подержанного универсала. За полмиллиона рублей предлагают 12‑летние машины с механической КП и пробегами 150–180 тысяч км. Все моторы надежны. А шасси слишком жесткое: езда по неровным дорогам быстро убивает подвеску и рулевую рейку. Honda Accord VII — явление у нас редкое, но заслуживающее внимания как модель с отличной репутацией и долгоиграющими агрегатами. За 500 тысяч рублей трудно найти машину с пробегом менее 200 тысяч км, однако общий ресурс уходит за 400 тысяч, так что рациональное зерно есть. Основное предложение — с атмосферником 2.4 и автоматом.

«Премиалы»

Сравнительно свежие модели премиум-класса за полмиллиона недоступны (кроме битых, конечно). В большинстве это машины, близкие к хламу, но еще не хлам. И есть предложения с интересными свойствами: в частности, полноприводный Audi A6 allroad. При очень благоприятном расположении звезд можно выцепить 12‑летний экземпляр с пробегом 160–180 тысяч км и каким-нибудь могучим двигателем типа 255‑сильного 3.1 с автоматом.

Выбор Audi A6 третьего поколения усложнен необходимостью избегать вариатора — на машинах 12–13 лет с пробегами 150–200 тысяч км вряд ли он прослужит долго, если только предыдущие владельцы не меняли его новым. Возможен полный привод.



Из всех Audi наиболее молоды A4 третьего или четвертого поколения. Увы, альтернатива единичным МКП у них — только капризные вариаторы Multitronic. Их полный ресурс оценивают в 200 000 км, а приводная цепь часто не доживает и до сотни. Продают же машины 2006–2010 годов рождения с пробегами около 200 тысяч. Расплата за премиум будет высокой.



Volvo XC70 первого поколения моложе 13 лет не бывает, но полный привод и 210 мм клиренса — сочетание уникальное для универсала. У Audi A6, например, под нижней точкой всего 120–130 мм. Пятицилиндровый мотор 2.5 очень надежен, автомат Aisin — не всегда. Как ни странно, отмечено множество мелких поломок и неполадок электрики.



Другие типовые варианты «за пол-лимона»: BMW пятой серии 2001 года с пробегом 450 тысяч, Mercedes-Benz E‑класса 2003 года с пробегом 350 тысяч. Неплохо выглядит на их фоне Volvo XC70: бензиновый 2.5 (210 л.с.), автомат Aisin, полный привод, возраст около 15 лет, пробег, если очень повезет, менее 200 000 км.



Mercedes-Benz C‑класса второго поколения (W203) в любом варианте будет с пробегом не менее 250 тысяч км. Достойны рассмотрения машины со «старыми» моторами семейств М111 и М112 — они ходят до миллиона. «Новый» автомат 7G-Tronic по надежности также уступает старому 5G. Любая запчасть будет стоить дорого, да и найти её быстро — общая сложность для возрастных премиум-моделей. Из всех Audi наиболее молоды A4 третьего или четвертого поколения. Увы, альтернатива единичным МКП у них — только капризные вариаторы Multitronic. Их полный ресурс оценивают в 200 000 км, а приводная цепь часто не доживает и до сотни. Продают же машины 2006–2010 годов рождения с пробегами около 200 тысяч. Расплата за премиум будет высокой.Другие типовые варианты «за пол-лимона»: BMW пятой серии 2001 года с пробегом 450 тысяч, Mercedes-Benz E‑класса 2003 года с пробегом 350 тысяч. Неплохо выглядит на их фоне Volvo XC70: бензиновый 2.5 (210 л.с.), автомат Aisin, полный привод, возраст около 15 лет, пробег, если очень повезет, менее 200 000 км.

2 важных замечания

Дополнительные расходы будут большими и начнутся сразу. По минимуму — замените все рабочие жидкости. А по уму — профессиональная диагностика главных агрегатов и приведение их в порядок, что может повлечь траты в сотни тысяч рублей. Надо тщательно изучать ПТС: с большой вероятностью, машины эти не проданы новыми в России, а ввезены (реже — угнаны) подержанными. Их истинный пробег часто неопределим, поскольку мог быть откорректирован раза два-три.

ВЫВОД

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Универсального рецепта нет. Хороший Audi A6 Avant из первых рук может быть интереснее, чем почти новый универсал Lada Kalina из-под «наездника». В любом случае с покупкой подобной машины тянуть не стоит: через несколько лет, возможно, мы будем выбирать разве что между Вестой и… другой Вестой.Впрочем... есть еще один интересный класс универсальных машин — пассажирские «каблучки» Renault Kangoo, Peugeot Partner или Fiat Doblo. Но это требует отдельного материала.