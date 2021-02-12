Вот это перекресток! Здесь половина ошибется — журнал За рулем

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Вот это перекресток! Здесь половина ошибется

Знаки «Главная дорога», правило «правой руки»... На первый взгляд — ситуация очевидная. Но есть нюансы, о которых многие забывают.

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На неравнозначном перекрестке встретились трамвай, автобус, грузовик и легковушка. Кто кому должен уступить дорогу?

Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.

Ну и кто за кем должен проехать перекресток?

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