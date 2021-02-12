Вот это перекресток! Здесь половина ошибется Знаки «Главная дорога», правило «правой руки»... На первый взгляд — ситуация очевидная. Но есть нюансы, о которых многие забывают. Концепты перестройки: эх, каких грузовиков не увидели! Грузовики были самой консервативной частью автомобильной жизни Союза — до той поры, пока не появились концептуальные Тайфун и Русь. А МАЗ‑2000 Perestroika, хоть и не пошел в серию, сумел покорить Париж. Ошибка ГИБДД: опять не в пользу водителя Героине нашей истории пришел штраф с дорожной камеры. На фото — другой автомобиль, но в постановлении указаны ее персональные данные. Как обжаловать такие «письма счастья», разобрались вместе с адвокатом.