«За рулем» в феврале: гаражи, Веста, «китайцы» на вторичке — журнал За рулем

«За рулем» в феврале: гаражи, Веста, «китайцы» на вторичке

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №2/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Тарифы на ОСАГО отпущены — чего ждать?
  • Когда нас пересадят на электромобили
  • Lada Niva Travel и другие новинки


ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лифтбек JAC J7 — большой, как Skoda Octavia, но почти вдвое дешевле
  • Cadillac XT4 с дизелем — самый маленький и самый недорогой Cadillac
  • Infiniti QX80 обновили, но он по-прежнему старомоден
  • Audi A4 и Audi А5: рестайлинг и все обновления
  • Новый пикап Isuzu D-Max — с полуторной или двухрядной кабиной

ЗР АКТИВ

  • У вас есть гараж? Амнистия по вам плачет!
  • Как изменят российский рынок эконормы Евро-7?

ЗР ТЕСТ

  • Новая Skoda Octavia в хорошей комплектации стоит как Kia K5 и дороже Мазды 6! Что выбрать?
  • Land Rover Defender, Toyota LC Prado, Kia Mohave и Volkswagen Touareg — даже в этой пестрой компании есть лидер!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • АКБ сдохла? Заведем мотор без нее!
  • Если замерзло дизтопливо: размораживатели и антигели

ЗР РЕСУРС

  • Chevrolet Cobalt вернулся! И он дешевле, чем Лада Веста — но лучше ли?
  • Супертест: ищем лучший среди 17 ромбических домкратов
  • Китайские кроссоверы на вторичке: что взять до 500 тысяч рублей
  • Выбираем б/у: Renault Fluence
  • Парк ЗР: Лада Веста — пять лет 106 000 км; обновленный Hyundai Solaris и мелочи жизни

А также:

  • На кроссоверах Renault — по Якутии и Колыме
  • ЗИЛ‑130 и его американские аналоги: что у них общего?
  • BMW 728i — первая в истории баварская «семерка»
  • Концепткары времен перестройки: как мы подавали надежды
  • Китайский пикап Great Wall Wingle 7 в полтора раза дешевле, чем Mitsubishi L200. А кто из них лучше?

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Гран-при «За рулем» — 2021: выбираем лучший автомобиль года!

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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