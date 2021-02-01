«За рулем» в феврале: гаражи, Веста, «китайцы» на вторичке

Chevrolet Cobalt вернулся! Он дешевле Весты

Кобальт возвращается в Россию в третий раз — после первого захода под брендом Шевроле в 2013-м, позже он перезапускался на российский рынок как Ravon R4, и вот теперь снова — Chevrolet Cobalt, только уже не узбекской, а казахстанской сборки. Мы сравнили расходы на содержание Кобальта и Лады Весты.