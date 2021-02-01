«За рулем» в феврале: гаражи, Веста, «китайцы» на вторичке

«За рулем» №2/2021 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Тарифы на ОСАГО отпущены — чего ждать?
- Когда нас пересадят на электромобили
- Lada Niva Travel и другие новинки
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лифтбек JAC J7 — большой, как Skoda Octavia, но почти вдвое дешевле
- Cadillac XT4 с дизелем — самый маленький и самый недорогой Cadillac
- Infiniti QX80 обновили, но он по-прежнему старомоден
- Audi A4 и Audi А5: рестайлинг и все обновления
- Новый пикап Isuzu D-Max — с полуторной или двухрядной кабиной
ЗР АКТИВ
- У вас есть гараж? Амнистия по вам плачет!
- Как изменят российский рынок эконормы Евро-7?
ЗР ТЕСТ
- Новая Skoda Octavia в хорошей комплектации стоит как Kia K5 и дороже Мазды 6! Что выбрать?
- Land Rover Defender, Toyota LC Prado, Kia Mohave и Volkswagen Touareg — даже в этой пестрой компании есть лидер!
ЗР ЭКСПЕРТ
- АКБ сдохла? Заведем мотор без нее!
- Если замерзло дизтопливо: размораживатели и антигели
ЗР РЕСУРС
- Chevrolet Cobalt вернулся! И он дешевле, чем Лада Веста — но лучше ли?
- Супертест: ищем лучший среди 17 ромбических домкратов
- Китайские кроссоверы на вторичке: что взять до 500 тысяч рублей
- Выбираем б/у: Renault Fluence
- Парк ЗР: Лада Веста — пять лет 106 000 км; обновленный Hyundai Solaris и мелочи жизни
А также:
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- ЗИЛ‑130 и его американские аналоги: что у них общего?
- BMW 728i — первая в истории баварская «семерка»
- Концепткары времен перестройки: как мы подавали надежды
- Китайский пикап Great Wall Wingle 7 в полтора раза дешевле, чем Mitsubishi L200. А кто из них лучше?
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Гран-при «За рулем» — 2021: выбираем лучший автомобиль года!
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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