Не делайте так без крайней необходимости!

Может ли машина ехать без аккумулятора? Может! Но только в том случае, если мотор уже работает. А если АКБ нет как таковой — замерзла, разбилась, украдена, — реально ли вообще завести мотор?

Один работающий способ точно есть: «прикурить», подключив пусковые провода не к вашей АКБ (которой нет), а к другой батарее... Только где ее взять? Если доброго соседа не нашлось, ситуация усложняется. Ради эксперимента мы, конечно, попробовали заводить редакционный Ларгус, лишенный АКБ, с толкача — но практика лишь подтвердила теорию: толку — ноль. Что же нам остается?

Старт от бустера

Таких устройств рынок предлагает уйму. Если у вас имеется бустер, подключаем его на место штатной батареи и... думаем над вариантами, которых два. При условии, что у вас механическая коробка, можно запуститься с толкача — сработает. Другой вариант — в лоб, то есть со стартера. Тут есть нюанс: большинство инструкций к таким устройствам говорит об использовании их параллельно со штатной АКБ, но в ходе нашего опыта Nissan Almera без батареи, но «под бустером» бодро раскрутил движок с первой попытки.

А этот способ — хулиганский. Тут нужна сноровка, иначе будет только вред

Наш друг шуруповерт

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Если у вас среди инструментов есть аккумуляторный шуруповерт, может сгодиться и он. Вынимаем из него аккумулятор, приделываем подходящие контакты, цепляем к штатным клеммам автомобиля. Будьте аккуратны: стартером провернуть движок не удастся, зато в аккумуляторе, скорее всего, сработает тепловая защита. Поэтому — только с толкача или с буксира. Еще одно важное замечание: напряжение питания шуруповерта должно быть 12 или 14 В. Если оно окажется 18 В, то возможно всякое: у нашего Ларгуса например, в фарах сгорели две лампы (фары были включены, чтобы хоть как-то ограничить напряжение), поэтому повторять эксперимент не советуем!

Осторожно!

Все описанное легче пройдет на несложных и недорогих машинах. Если прежде вам доводилось отключать и вновь подсоединять АКБ, и с машиной не происходило ничего страшного, у вас именно такой автомобиль. Но в любом случае помните: вышеизложенное — это крайние меры, и лучше их избегать.

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