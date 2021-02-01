Герой Чернобыля: КрАЗ-ликвидатор

Таких самосвалов в Кременчуге сделали всего 18.

После катастрофы 1986 года в Чернобыле Кременчугский автомобильный завод получил задание в минимальные сроки создать автомобиль, способный работать в зоне высокого радиационного фона.

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От машины, предназначенной для вывоза радиоактивных обломков четвертого энергоблока, требовались надежность и простота. Поэтому за основу взяли проверенный КрАЗ‑256Б1.

Изначально стояла задача замаскировать грузовик под серийный, но вскоре для ускорения процесса этим требованием пренебрегли. Водительские капсулы изготавливали из слоеных панелей (сталь и свинец), в них вставляли стекла толщиной 75 мм. Вес кабины превышал 3 тонны. Большинство механических приводов поменяли на пневматические и гидравлические. Всего завод изготовил 18 самосвалов‑ликвидаторов в течение месяца.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как «прикурить» от монтировки?

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Своевременная оценка степени износа составляющих тормозной системы и замена пришедших в негодность запчастей поможет избежать недешевого ремонта и сохранит управляемость автомобилем на дороге.

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Фото: из архива автора