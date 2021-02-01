Цены на Шкоду такие, что ее впору сравнивать с машинами классом выше.

Посудите сами: Октавия с мотором 1.4 TSI на 150 «лошадей» с 8‑ступенчатым автоматом, в версии Style Plus+ с неполным набором опций стоит 2,21 миллиона рублей. Выставляем против нее топовый (комплектация GT Line+) 194‑сильный Kia К5 за 2,3 миллиона и Мазду 6 с базовым мотором 2.0 (150 л.с.) и в средней комплектации Supreme Plus за 1,9 миллиона. Мазда дешевле Шкоды на 300 тысяч — на сдачу можно пару лет заправлять и обслуживать машину.

Skoda Octavia

Дизайн

Mazda 6 спустя два фейслифта выглядит все еще неплохо, да и рулится классно, даже на высокопрофильных шинах. Octavia в большинстве ситуаций не хуже, но в виражах на плохом асфальте полузависимая балка справляется плохо — заднюю часть переставляет. Внешне эффектная Kia K5 управляется адекватно, но без огонька.

Kia K5

Динамика

Наддувные 150 «лошадей» Шкоды даже в сочетании с гидромеханическим автоматом все равно шустрее 150 атмосферных лошадок Мазды: до 100 км/ч за 9 секунды против 10,8. Kia K5 не отстает от Октавии, но на полсотни сил мощнее. И остается ощущение, что К5 тяжелее на подъем. И прожорливее: 11 л/100 км, тогда как у Skoda — на два литра меньше. У Мазды с ее волшебным Скайэктивом тот же результат.

Mazda 6

Оснащение

Тут у каждого из участников есть плюсы, но Шкода выделяется более богатым списком оборудования. И она все еще просторная — правда, все познается в сравнении: Kia и Mazda на 20 см длиннее Шкоды, что очень заметно на заднем ряду...

Сравнительный тест-драйв Skoda Octavia, Kia K5 и Mazda 6 читайте в февральском номере журнала «За рулем» — он уже в продаже!

И познакомьтесь поближе с самой Skoda Octavia — в ходе теста мы нашли у нее 5 плюсов и 2 мелкие странности.