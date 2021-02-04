3 домкрата, которые точно не стоит покупать

Мы сымитировали пользование в течение года, замерили усилие поломки и определили сопротивляемость коррозии.

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Штатный домкрат зачастую может считаться устройством для подъема автомобиля лишь номинально, поэтому автовладельцы стремятся как можно быстрее поменять его.

Первый кандидат на место в багажнике — это ромбический домкрат, ввиду компактности и удобства пользования и транспортировки. Мы испытали самые распространенные ромбические домкраты с грузоподъемностью от 1 до 2 тонн на прочность и стойкость.

Выставив на каждом высоту упора в 300 мм, с помощью динамометра мы замеряли усилие поломки и сравнивали его с заявленной грузоподъемностью, считая, что приемлемый коэффициент запаса прочности — это отношение двух этих величин, равное или превышающее 2,0. Кроме того, мы проводили 10 подъемов и опусканий, моделируя годичную эксплуатацию, а также помещали домкраты в соляной туман на 96 часов, чтобы понять, что происходит с краской после замены колеса в соленой снежно-песчаной смеси на зимней дороге.

3 ромбических домкрата, которые слабее всех проявили себя на наших испытаниях:

AVS JA-1000R, КНР, цена ~ 900 рублей

Откровенный брак! Этот домкрат заклинил при пятой попытке подъема автомобиля: выкрошилась резьба винта. Всё остальное роли уже не играло — до дальнейших тестов он попросту не добрался.

Garde DRV-1800 00, КНР, цена ~ 1200 рублей

Этот экземпляр дороже, а ситуация с ним оказалась даже хуже: домкрат развалился еще до основных испытаний при проверке максимальной высоты подъема. Мы поставили себя на место владельца, у которого новенький домкрат рассыпался в руках, и сняли изделие с испытаний.

Airline AJ-R-02, Россия/КНР, цена ~ 1400 рублей

Здесь речь, скорее, о недостатках конструкции. Домкрат имеет удобную рукоятку и вполне прилично выглядит, у него хорошее качество окраски — не в пример лучше других, с которых после соляного тумана краска облезала кусками. Но вот запаса прочности фактически нет — всего 1,02. При нагрузке в 2050 кг сломалась ручка, а при 3250 кг срезало болт, соединяющий гайку винта и раму. Можно применять для автомобилей не крупнее В-класса.

А есть еще? И какие можно покупать?

Это не все слабые домкраты, которые попались нам в ходе испытаний: есть такие, которые вроде бы выполняют свои функции, однако веры в их долгую беспроблемную эксплуатацию нет никакой. Но есть и обратная сторона: мы выяснили, что вполне надежные домкраты можно найти даже по цене около 800 рублей.

Тест 17 ромбических домкратов читайте в февральском номере журнала «За рулем» — он уже в продаже!

А еще мы выяснили, какой домкрат лучше — ромбический, надувной, реечный или гидравлический.