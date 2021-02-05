Тот самый ЗИЛ-130: вольный перевод с американского

Опытный образец имел совершенно новую кабину — более просторную, чем у предшественника, с панорамным ветровым стеклом.

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Один из известнейших грузовиков Советского Союза, ЗИЗ-130, прошел тернистый путь проектирования — кабина в первом варианте, например, была бескапотной. А от узнаваемого панорамного стекла в какой-то момент хотели отказаться — оно не устраивало военных!

Что же служило ориентиром для конструкторов при разработке автомобиля, который должен был стать заменой легендарному «Захару» ЗИЛ-164? А может быть, «сто тридцатый» скопирован с иностранного грузовика? Про это до сих пор спорят профильные издания, но мы расставим все точки. Раз уж упомянули кабину и панорамное ветровое стекло, их и рассмотрим.

Сходство и различия кабины ЗИЛ-130 и грузовиков из США

Взгляните на ранний прототип ЗИЛ-130 1956 года — панорамное стекло уже присутствует, а еще привлекает внимание буква V (от V8) на передке. Оба элемента были и у грузовика Ford серии F тех лет, но, помимо этого, машины ничего общего не имеют. В принципе, кабина ЗИЛ-130 немного напоминает грузовик International серии R середины 1950-х, но у этого «американца» не было панорамного ветрового стекла. В 1959 году, за три года до выхода серийного ЗИЛ-130, у нового поколения International появилось панорамное стекло, но сама кабина напоминала, скорее, ГАЗ-53, а не «сто тридцатый». Dodge серии С можно действительно считать одним из аналогов ЗИЛ-130 — конструкция ветрового стекла на советском автомобиле именно от него. Но сама кабина иная — например, капот делился на две части и поднимался с двух сторон, оставляя среднюю часть неподвижной.

Материалы по теме Здесь можно выиграть Lada Niva Travel Конечно, ЗИЛ-130 не был копией определенного американского грузовика. Скорее, он был собранием сочинений в вольном переводе — и поэтому в первые годы выпуска хорошо смотрелся на фоне заокеанских аналогов. Более того, по двигателю и, особенно, по раме он превосходил грузовики из США. Подробности — в свежем номере! Сравниваем знаменитый советский ЗИЛ‑130 с американскими аналогами в февральском номере журнала «За рулем» — он уже в продаже!

Жизненный путь «сто тридцатого» получился длинным и интересным — мы об этом тоже подробно рассказывали.

Фото: из архива «За рулем»