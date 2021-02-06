Проверено «За рулем»: универсальное средство для закисшей резьбы

Препарат Fusion 3.0 отличает от многочисленных аналогов смазкой в составе.

Как и большинство средств автохимии, предназначенных для освобождения заржавевшего крепежа, Fusion 3.0 хорошо справляется с поврежденными коррозией соединениями.

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Но, в отличие от многих похожих составов, он содержит солидное количество смазки, снижающей трение при работе механизма.

На поверхности препарат оставляет запатентованную смесь ингибиторов коррозии.

Fusion 3.0 можно использовать при ремонте и обслуживании автомобилей, а также на водном транспорте, для обработки инструментов, промышленного оборудования, замков, роликов, петель, велосипедных и мотоциклетных цепей, ручного огнестрельного и пневматического оружия, а также хромированных поверхностей.

Препарат можно приобрести в интернет-магазине «За рулем».

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