Проверено «За рулем»: универсальное средство для закисшей резьбы

Как и большинство средств автохимии, предназначенных для освобождения заржавевшего крепежа, Fusion 3.0 хорошо справляется с поврежденными коррозией соединениями.
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Но, в отличие от многих похожих составов, он содержит солидное количество смазки, снижающей трение при работе механизма.
На поверхности препарат оставляет запатентованную смесь ингибиторов коррозии.
Fusion 3.0 можно использовать при ремонте и обслуживании автомобилей, а также на водном транспорте, для обработки инструментов, промышленного оборудования, замков, роликов, петель, велосипедных и мотоциклетных цепей, ручного огнестрельного и пневматического оружия, а также хромированных поверхностей.
Препарат можно приобрести в интернет-магазине «За рулем».
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