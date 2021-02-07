82 500 км с Datsun mi-DO: есть проблемы с тормозами — журнал За рулем

82 500 км с Datsun mi-DO: есть проблемы с тормозами

Автомобиль — бюджетный, а ремонт... На одни только запчасти потратили 5750 рублей.

Datsun mi-DO

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Datsun mi-DO на 80 000 км: опять что-то с тормозами

Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
Пробег на момент отчета — 82 500 км

Нашему mi-DO потребовался незапланированный ремонт. При пробеге 82 000 км появился металлический скрежет при торможении и периодически стало подклинивать заднее левое колесо.

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Ди­агностика в нашем техцентре показала, что задний левый тормозной цилиндр потек, правый «закис», тормозные колодки изношены на 90%, на тормозных барабанах выработка в виде глубоких канавок. Все детали — под замену. А вместе с ними и тросы стояночного тормоза, на которых обнаружили опасные повреждения оплетки.

На запчасти потратили 5750 рублей. Узнали расценки на работы — неофициалы в Москве просят в среднем 5000 рублей. В официальном сервисном центре объявили 17 000 рублей! Плюс еще 7000 рублей за запчасти. Как-то негуманно по отношению к владельцам недорогого автомобиля.

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Отзывы о Datsun mi-DO (2)

Datsun 2015 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Приличный клиренс, обзорность, быстрый прогрев зимой, маневренность. Комплектация Dreem — 1, есть почти всё, что нужно для современного автомобиля

Недостатки:

Думал-думал... и ничего на ум не пришло))

Комментарий:

За два с лишним года проблем пока не было. Хотя вру, менял сидушку по гарантии, подогрев перестал работать, поменяли быстро, ждал всего неделю. В общем машиной доволен.

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