82 500 км с Datsun mi-DO: есть проблемы с тормозами

Автомобиль — бюджетный, а ремонт... На одни только запчасти потратили 5750 рублей.

Datsun mi-DO

Изготовитель — АВТОВАЗ

Год выпуска — 2015

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года

Пробег на момент отчета — 82 500 км

Нашему mi-DO потребовался незапланированный ремонт. При пробеге 82 000 км появился металлический скрежет при торможении и периодически стало подклинивать заднее левое колесо.

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Ди­агностика в нашем техцентре показала, что задний левый тормозной цилиндр потек, правый «закис», тормозные колодки изношены на 90%, на тормозных барабанах выработка в виде глубоких канавок. Все детали — под замену. А вместе с ними и тросы стояночного тормоза, на которых обнаружили опасные повреждения оплетки.

На запчасти потратили 5750 рублей. Узнали расценки на работы — неофициалы в Москве просят в среднем 5000 рублей. В официальном сервисном центре объявили 17 000 рублей! Плюс еще 7000 рублей за запчасти. Как-то негуманно по отношению к владельцам недорогого автомобиля.