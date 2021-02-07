82 500 км с Datsun mi-DO: есть проблемы с тормозами

Datsun mi-DO
Изготовитель — АВТОВАЗ
Год выпуска — 2015
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2015 года
Пробег на момент отчета — 82 500 км
Нашему mi-DO потребовался незапланированный ремонт. При пробеге 82 000 км появился металлический скрежет при торможении и периодически стало подклинивать заднее левое колесо.
Диагностика в нашем техцентре показала, что задний левый тормозной цилиндр потек, правый «закис», тормозные колодки изношены на 90%, на тормозных барабанах выработка в виде глубоких канавок. Все детали — под замену. А вместе с ними и тросы стояночного тормоза, на которых обнаружили опасные повреждения оплетки.
На запчасти потратили 5750 рублей. Узнали расценки на работы — неофициалы в Москве просят в среднем 5000 рублей. В официальном сервисном центре объявили 17 000 рублей! Плюс еще 7000 рублей за запчасти. Как-то негуманно по отношению к владельцам недорогого автомобиля.
- Как вазовский мотор Датсуна сдох на полном ходу и как в техцентре «За рулем» искали причину, читайте и смотрите тут.
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