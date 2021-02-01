С 1 февраля у инспекторов появился еще один повод остановить вас и поговорить: вступил в действие (очередной) запрет на незарегистрированные изменения в конструкции автомобиля. А легальность изменений конструкции ТС с 1 июля будут оценивать в соответствии с ГОСТ 33670–2015.
Мы разобрались в самых популярных переделках, и у нас есть невеселые новости для вас.
Автопроизводители обычно подчеркивают, какие колеса можно использовать на машине. Эта информация содержится в руководстве по эксплуатации и документах, оформляемых при сертификации автомобиля перед началом продаж в стране — ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и СБКТС (Свидетельство безопасности конструкции транспортного средства). Диапазон достаточный. Например, на Jeep Grand Cherokee можно ставить колесные диски диаметром от 15 до 17 дюймов. Ставить колеса диаметром 14 дюймов и меньше или 18 и больше нельзя, незаконно.
Бывает ли, что производитель не указывает размер колес? Например, в комментарии к предыдущему материалу на ту же тему читатель утверждает, что «Крузаки поставлялись с разными колесами и нигде нет информации о размере». Открываем руководство по эксплуатации Toyota Land Cruiser 200. Нужная информация на странице 856 (из 893). На эту модель в зависимости от комплектации ставят диски 17x8 дюймов и шины 285/65R17 116H, диски 18х8 дюймов и шины 285/60R18 116V, диски 20х8,5 дюймов и шины 285/50R20 112V. Других вариантов нет.
2. На крыше рейлингов нет, но я установил верхний багажник. Так теперь нельзя?
Запрет касается только самодельных багажников. К владельцам автомобилей с багажниками заводскими, серийного производства, сертифицированными производителями, вопросов не будет. Тем более это быстросъемная конструкция, а не переоборудование автомобиля. Кстати, то же касается и тягово-сцепных устройств (фаркопов). К ним предъявляются определенные требования, но если изделие заводское и сертифицированное, претензий к владельцу автомобиля быть не должно. Возить с собой сертификаты на багажники и фаркопы и предъявлять их сотрудникам ГИБДД вы не обязаны, но на всякий случай…
3. На моей машине тусклая подсветка номерного знака. Поставил лампы ярче. Придется снимать?
Однако в этом же Перечне есть пункт 3.4, который запрещает установку рассеивателей и ламп, не соответствующих типу данного светового прибора. Так что, если производитель предписал использовать в подсветке номера, например, лампы накаливания W5W 12V 5W, другие ставить нельзя.
4. Номерной знак автомобиля закреплен в рамке. Ко мне не будет претензий?
Зависит от типа рамки. Обратимся к ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», на основании которого и будут проверять легальность переделок. Пункт А. 1.3: «Также допускается крепление государственных регистрационных знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать имеющиеся на государственном регистрационном знаке буквы, цифры, окантовку, иные надписи, а также изображение государственного флага государства — члена Таможенного союза».5. В моей машине жутко неудобные сиденья, а у меня больная спина. Собирался их заменить. Теперь нельзя?
Зависит от того, какой автомобиль и какие сиденья. Такая замена может считаться переоборудованием, но вы имеете на нее право, если предоставите документы о безопасности сидений и возможности их установки на ваш автомобиль. Работы должны быть выполнены в специализированной мастерской (автосервисе) и зарегистрированы в ГИБДД.
6. Говорят, теперь будут штрафовать даже за трещины на ветровом стекле со стороны водителя. Правда или нет?
Так было и раньше. Но кроме штрафа за такое нарушение предусмотрено и предупреждение. Инспектору можно объяснить, что трещина появилась только что (камень или шип вылетел из-под впередиидущей машины), а на устранение неисправности у вас есть 10 дней.
7. На моей Ниве запаска висит снаружи, на кронштейне. Это легально?
Увы, нет. И если вы поставите перед собой задачу узаконить такую переделку, вам вряд ли удастся. В ГОСТ 33670–2015 есть пункт А.26.10, указывающий, что запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных изготовителем. У Нивы (она же Lada 4х4 и Niva Legend) запаска должна быть под капотом.
8. Использую грузопассажирскую «буханку» для перевозки грузов и демонтировал задние сиденья. Говорят, за это теперь будут штрафовать. Правда ли это?
Необходимо изучить руководство по эксплуатации автомобиля. Если в нем предусмотрен демонтаж сидений, нарушения нет, это не переоборудование, хотя тот же ГОСТ 33670–2015 (А.26.10) указывает, что сиденья должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных изготовителем. Очевидно, составителям ГОСТа нужно оговорить исключение из правила. И все же во избежание инцидентов вам стоит проконсультироваться в местном подразделении ГИБДД.
9. Решил сделать чип-тюнинг и поставить на свою Subaru прямоточный выхлоп. Откладывать деньги на штрафы?
Да. Или даже готовиться к аннулированию регистрации — если не решите зарегистрировать внесенные изменения. ГОСТ 33670–2015 (п. А. 23.2) указывает, что не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов. Также регламентируются предельные уровни шума выпуска двигателей ТС, а машины с «прямотоками», как правило, очень громкие.
Что касается чип-тюнинга, прямого запрета на него по-прежнему нет. Главное, чтобы блоки электронного управления двигателем не имели видимых повреждений и содержание вредных выбросов в выхлопных газах не превышало норму.