Автопроизводители обычно подчеркивают, какие колеса можно использовать на машине. Эта информация содержится в руководстве по эксплуатации и документах, оформляемых при сертификации автомобиля перед началом продаж в стране — ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и СБКТС (Свидетельство безопасности конструкции транспортного средства). Диапазон достаточный. Например, на Jeep Grand Cherokee можно ставить колесные диски диаметром от 15 до 17 дюймов. Ставить колеса диаметром 14 дюймов и меньше или 18 и больше нельзя, незаконно.





Бывает ли, что производитель не указывает размер колес? Например, в комментарии к предыдущему материалу на ту же тему читатель утверждает, что «Крузаки поставлялись с разными колесами и нигде нет информации о размере». Открываем руководство по эксплуатации Toyota Land Cruiser 200. Нужная информация на странице 856 (из 893). На эту модель в зависимости от комплектации ставят диски 17x8 дюймов и шины 285/65R17 116H, диски 18х8 дюймов и шины 285/60R18 116V, диски 20х8,5 дюймов и шины 285/50R20 112V. Других вариантов нет.

Запрет касается только самодельных багажников. К владельцам автомобилей с багажниками заводскими, серийного производства, сертифицированными производителями, вопросов не будет. Тем более это быстросъемная конструкция, а не переоборудование автомобиля. Кстати, то же касается и тягово-сцепных устройств (фаркопов). К ним предъявляются определенные требования, но если изделие заводское и сертифицированное, претензий к владельцу автомобиля быть не должно. Возить с собой сертификаты на багажники и фаркопы и предъявлять их сотрудникам ГИБДД вы не обязаны, но на всякий случай…

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3. На моей машине тусклая подсветка номерного знака. Поставил лампы ярче. Придется снимать?







Если установленная подсветка белого цвета, а не синего, красного и так далее, проблем быть не должно. Но если одна из ламп не работает или подсветка не горит вовсе, эта неисправность описана в пункте 3.3 Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Однако в этом же Перечне есть пункт 3.4, который запрещает установку рассеивателей и ламп, не соответствующих типу данного светового прибора. Так что, если производитель предписал использовать в подсветке номера, например, лампы накаливания W5W 12V 5W, другие ставить нельзя .





Зависит от типа рамки. Обратимся к ГОСТ 33670–2015 «Автомобильные транспортные средства единичные. Методы экспертизы и испытаний для проведения оценки соответствия», на основании которого и будут проверять легальность переделок. Пункт А. 1.3: «Также допускается крепление государственных регистрационных знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать имеющиеся на государственном регистрационном знаке буквы, цифры, окантовку, иные надписи, а также изображение государственного флага государства — члена Таможенного союза».

Зависит от того, какой автомобиль и какие сиденья. Такая замена может считаться переоборудованием, но вы имеете на нее право, если предоставите документы о безопасности сидений и возможности их установки на ваш автомобиль. Работы должны быть выполнены в специализированной мастерской (автосервисе) и зарегистрированы в ГИБДД.





Так было и раньше. Но кроме штрафа за такое нарушение предусмотрено и предупреждение. Инспектору можно объяснить, что трещина появилась только что (камень или шип вылетел из-под впередиидущей машины), а на устранение неисправности у вас есть 10 дней.





Увы, нет. И если вы поставите перед собой задачу узаконить такую переделку, вам вряд ли удастся. В ГОСТ 33670–2015 есть пункт А.26.10, указывающий, что запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных изготовителем . У Нивы (она же Lada 4х4 и Niva Legend) запаска должна быть под капотом.





Необходимо изучить руководство по эксплуатации автомобиля. Если в нем предусмотрен демонтаж сидений, нарушения нет, это не переоборудование, хотя тот же ГОСТ 33670–2015 (А.26.10) указывает, что сиденья должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных изготовителем. Очевидно, составителям ГОСТа нужно оговорить исключение из правила. И все же во избежание инцидентов вам стоит проконсультироваться в местном подразделении ГИБДД.





Subaru

Да. Или даже готовиться к аннулированию регистрации — если не решите зарегистрировать внесенные изменения. ГОСТ 33670–2015 (п. А. 23.2) указывает, что не допускается внесение изменений в конструкцию системы выпуска отработавших газов. Также регламентируются предельные уровни шума выпуска двигателей ТС, а машины с «прямотоками», как правило, очень громкие.





Что касается чип-тюнинга, прямого запрета на него по-прежнему нет. Главное, чтобы блоки электронного управления двигателем не имели видимых повреждений и содержание вредных выбросов в выхлопных газах не превышало норму.