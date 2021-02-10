ВАЗ-Э1101 Чебурашка: неизвестный проект ВАЗа

Первый переднеприводный автомобиль создали на ВАЗе еще до появления серийных Жигулей. И он стал прообразом ЗАЗ-1102 Таврии.

Концепт экспериментальный, педагогический

Идея разработать необычный для СССР автомобиль родилась в 1968 году у первого главного конструктора ВАЗа Владимира Соловьева.

Проект был скорее педагогическим: Соловьев заметил, что талантливые молодые специалисты скучали без большого нового дела. А чтобы ребята работали в полную силу, руководители ВАЗа создали настоящее техзадание — с жесткими сроками, расчетами стоимости проекта и стоимости производства. Хотя на самом деле о серийном производстве ВАЗ-Э1101 (Э — экспериментальный) никто и не думал.

Полноразмерный макет ВАЗ-Э1101. Левая сторона — дизайн Ашкина, правая — Данилова.

Половину работы… показывают!

Для экономии материала и времени макет в полную величину сделали… в духе рекламы палочек «Твикс»: правую сторону слепил Юрий Данилов, левую — Владимир Ашкин. Молодые дизайнеры (в те времена их принято было называть художниками) работали независимо друг от друга. Приняли вариант Данилова как более технологичный. Кроме того, для упрощения сборки боковину кузова сделали цельной.

От «копейки» — только мелочь

Чебурашка стал первым тольяттинским автомобилем, появившимся на свет без помощи иностранцев.

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В экспериментальной модели все было оригинальным. Новый мотор объемом 0,9 л мощностью около 50 л. с. установили поперечно. Впервые в СССР! Группа конструкторов под руководством Михаила Коржова создала семейство из трех опытных двигателей рабочим объемом 0,9–1,1 л. Четырехступенчатую коробку передач спроектировали заново. Передняя подвеска оригинальная — типа McPherson, рулевой механизм взяли от Запорожца, но основательно доработали. Даже сиденья создали свои.

От ВАЗ-2101 остались некоторые детали отделки, колеса, тормоза, панель приборов (и то потому, что новую панель сделать не успели). Уж очень хотелось попробовать машину на ходу!

ВАЗ-Э1101

Перед новым, 1972 годом из экспериментального цеха выехало небольшое, немного лупоглазое детище. Назвали Чебурашкой.

ВАЗ-Э1101

Научились «как не надо»

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Разбираясь с огрехами ВАЗ-Э1101, разработчики, сами того не зная, избавили от этих проблем будущие самые популярные автомобили СССР. А проблем, конечно, хватало: в салон попадали выхлопные газы; спидометр из-за тросика, проложенного с крутыми поворотами, не работал (испытателям пришлось поставить справа вторую комбинацию приборов). Из двигателя за смену вытекало чуть ли не все масло.

Передачи включались с огромным трудом. Правда, попутно испытатели выяснили, что машина трогается с места и на четвертой передаче, причем с четырьмя «ездоками»!

В приводах с двойными карданами (ШРУСов в СССР еще не было) ломались центрирующие пальцы. Их меняли едва ли не каждый день, пока не доработали конструкцию. В общем, как вспоминал ведущий вазовский испытатель Вадим Котляров: «Учились, как не надо делать».

Интерьер ВАЗ-Э1101 сделали с использованием готовых деталей.

«Второй» Чебурашка родил Ниву

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В 1972-м доработанного Чебурашку не стыдно было выставить на сравнительные испытания с новыми тогда иномарками FIAT 127 и FIAT 128.

А в 1973-м появился второй прототип — ВАЗ-2Э1101 с увеличенной до 55 л.с. мощностью мотора и новым упрощенным кузовом от дизайнеров Владислава Пашко и Игоря Гальчинского. Автомобиль стал немного походить на FIAT 127 и… на Ниву, чьим прототипом он позже стал.

ВАЗ-2Э1101, 1973 г.

А «третий» — Таврию!

В 1976-м построили третий прототип ВАЗ-Э1101 с кузовом хэтчбек работы Гальчинского и собственным, уже официальным именем Ладога. Именно на эту машину похожа Таврия, появившаяся, правда, еще через десятилетие. И совсем не случайно!

ВАЗ-2Э1101

По распоряжению министерства автопрома специалисты ВАЗа помогали коллегам из Запорожья в создании будущего ЗАЗ-1102. Туда же отправили и Ладогу ВАЗ-3Э1101. Тем более что дизайнер Гальчинский тоже переехал на ЗАЗ и возглавил там Бюро архитектурного оформления — будущий дизайн-центр.

ВАЗ-3Э1101 Ладога дизайнера Гальчинского, 1976 г.

Почему же мы не поездили на Чебурашке?

Поездили, ведь «уши» нашего героя «торчат» из самых популярных советских марок. Без ВАЗ-Э1101 Нива, Таврия и даже «восьмерка» вряд ли бы увидели свет. Например, при конструировании кузова ВАЗ-2108, ЗАЗ-1102 и Нивы широко использовали силовые элементы, отработанные на Чебурашке. И в дизайне Таврии легко прослеживаются идеи, заложенные в Ладоге 1976 года.

ВАЗ-3Э1101

Так что, хоть первому переднеприводнику СССР и не суждено было сойти с конвейера, след в истории он оставил.

Ранний ЗАЗ-1102 Таврия





Полная история отечественного переднего привода — тут.

Много интересного про советский автодизайн вы найдете в этой публикации.

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Фото: из архива «За рулем»