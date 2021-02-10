Едешь медленнее остальных? Выпишут штраф

В Европе наказание для водителей-тихоходов существует уже много лет.

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Размеры штрафов за превышение скорости мы выучили: самый скромный — 500 рублей. Про наказание за низкую скорость почти никто не слышал. Значит ли это, что, кроме крепких слов от соседей по потоку, «тихоходам» ничего не грозит? Не значит!

За что придется отвечать

В пункте 10.5 ПДД находим следующую формулировку: водителю запрещается «создавать помехи другим транспортным средствам, двигаясь без необходимости со слишком малой скоростью». Так что, несмотря на отсутствие прямого наказания, запрет все-таки существует. И он оправдан: автомобиль, не «вписывающийся» в среднюю скорость потока, создает помеху другим участникам движения, может привести к затору и ДТП.

И уж если авария случилась и в ходе следствия слишком медленно движущийся автомобиль будет признан помехой, которая и повлекла ДТП, придется нести ответственность.

Плата за страх

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Штраф за слишком низкую скорость без аварии тоже предусмотрен.

По автомагистралям и приравненным к ним по статусу дорогам (например, МКАД и ТТК в Москве) запрещается «движение на транспортном средстве, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 км/ч».

То есть если ваша машина едет медленно из-за поломки, придется вызывать эвакуатор или ковылять на сервис, минуя такие дороги. Небольшой водительский стаж или осторожный характер — тоже не оправдание.

Есть такой знак!

В ПДД существует и дорожный знак «Ограничение минимальной скорости». Если он установлен, вступает в действие статья КоАП 12.16.1: «несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Получите предупреждение или штраф 500 рублей. Изредка встречается разное ограничение скорости (в том числе — минимальной), в зависимости от полосы движения.

Пока гром не грянет

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Хоть «спящий» стиль езды теоретически запрещен, на практике за него наказывают нечасто, не на всех дорогах и в ситуациях «из ряда вон».

Например, если легковушка ползет со скоростью 30 км/ч и не пропускает другие машины. Или если на автомагистраль выехал трактор, не относящийся к дорожно-обслуживающей организации. Грузовик-тихоход, скорее, заинтересует полицию на предмет возможного перегруза: это повод для гораздо большего штрафа.

А пока так, 60 км/ч в средних и левых рядах магистралей для некоторых водителей останутся нормой… Потому что «им так удобно».

Стоит ли обгонять машину ДПС? Об этом узнайте тут.

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