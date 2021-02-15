Далеко не все нештатные колеса, багажники на крышу, фаркопы и прочее оборудование нужно будет регистрировать в ГИБДД. Рассказываем, как узнать, законны ли доработки именно вашей машины.

Штрафов за переоборудование транспортных средств пока, до 1 июля 2021 года, бояться не нужно — нет методики, с помощью которой можно определять нарушения. Точнее, она есть, но начнет действовать только летом. Следовательно, у вас есть время разобраться, что законно для установки на машину без оформления в ГИБДД, а что — нет.

Например, мы можем устанавливать на машины диски абсолютно любого дизайна, но только того типоразмера, который сертифицировал производитель автомобиля. Эту информацию вы найдете в руководстве по эксплуатации.

Там же вы можете узнать, разрешена ли эксплуатация транспортного средства, например, с демонтированными сиденьями, предусмотрена ли установка фаркопа и багажника на крышу.

Если у вас есть вопросы о замене рулевого колеса, медиасистемы и кресел, то на них есть ответы в ГОСТах и различных актах, которые приводит эксперт «За рулем» в своем развернутом материале.

Фото: Angga Ranggana Putra / Unsplash