7 хороших и забавных средств от грязи. В марте пригодятся!

Торнадор для чистки салона
Так называют вихревой пистолет с емкостью для чистящего средства. Позволяет самостоятельно выполнить химчистку салона (при условии, что у вас есть гараж и пневмокомпрессор). Творит чудеса, превращая даже «убитые» салоны в «как новые». Главное — не переборщить с химией, давлением и делать все аккуратно, не спеша. Также инструмент можно использовать для чистки ковров, мягкой мебели, микроволновых печей и прочего кухонного оборудования.
Стоит чуть больше 1000 рублей.
Пленка для боковых стекол
Раньше такие пленки, отталкивающие воду, грязь и пыль, советовали клеить на зеркала заднего вида, чтобы их не нужно было протирать. . Китайцы пошли дальше и предлагают клеить пленки в нижних секторах боковых стекол, чтобы решить проблему с запотеванием.
Светопропускаемость стекла от такой пленки не меняется — перед законом вы чисты. Но при частом использовании стеклоподъемников пленка быстро приходит в негодность. Вместе с доставкой обойдется примерно в 300 рублей.
Брызговик для моторного отсека
Сделан из армированного пластика, полностью закрывает моторный отсек снизу. Ничего лучше для защиты от грязи пока не придумано.
Проектируется и делается для каждой модели индивидуально, крепится в штатные технологические отверстия. Весит не больше 3 кг. Клиренс почти не уменьшает, так как плотно прилегает к подрамнику. Для быстрого доступа к важным узлам — сливной пробке картера двигателя, например, в пыльнике сделаны лючки.
Еще брызговик закрывает все лазейки, через которые бездомные коты проникают в моторный отсек, чтобы погреться. Таким образом, еще и можно спасти жизни животным.
Правда, стоит штуковина немало — в среднем 6500 рублей. Но доставка бесплатная.
Чехол для заднего сиденья
Незаменимая вещь для собаководов. Отлично защищает сиденье от грязи и шерсти. По форме напоминает огромную коробку без верхней крышки.
Главная «фишка» — хитрые торцевые стороны. Они откидываются вниз, так что собака не сможет испачкать заднее сиденье (и спинки передних) при посадке-высадке. А в движении торцевые стороны закроют обивки дверей.
Стоит чуть больше 3000 рублей. Химчистка салона как минимум в два раза дороже.
Накидки для спинок сидений
Грязные детские ботинки способны за раз «угваздать» спинки передних сидений. Лучшее средство защиты — прозрачные накидки из ПВХ. Меньше 300 рублей за пару — нормальная цена за то, чтобы содержать салон в чистоте и не повышать голос, если вас пинают в спину.
Керамика для кузова
Штука не новая: в России керамическое покрытие для кузова (детейлинг-центры для солидности прибавляют «нано») применяют несколько лет. Гидрофобный скользкий слой «стряхивает» воду и пыль. После нанесения автомобиль не только блестяще выглядит, но и меньше пачкается. Одной обработки хватает почти на год.
Вопрос — за какие деньги, и с каким результатом? Профи сделают хорошо, но дорого (десятки тысяч рублей), в розничной продаже есть либо дешевые и «бестолковые» составы, либо такие, что не подступишься (от 5000 рублей за 50 мл).
Приличную и бюджетную керамику на Алиэкспрессе предлагают за 2000 рублей. Это средняя цена полулитрового флакона.
Фартуки для передних крыльев и бампера
Такие накидки защищают машину от повреждений и одежду мастера от загрязнений. Их применяют во всех приличных мастерских. Пригодятся они и тем, кто часто копается в автомобиле.
Комплект на передние крылья и бампер стоит недорого — около 1500 рублей. Крепится надежно — на магнитах и крючках. За доплату китайцы нанесут любой логотип, который вам нравится. Хоть Бэтмена, хоть Бентли...
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Фото: фирмы-производители и depositphotos