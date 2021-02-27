7 хороших и забавных средств от грязи. В марте пригодятся!

Торнадор, керамика, фартуки… Эти и другие занятные автомобильные товары мы нашли для вас на Алиэкспрессе.

Торнадор для чистки салона

Так называют вихревой пистолет с емкостью для чистящего средства. Позволяет самостоятельно выполнить химчистку салона (при условии, что у вас есть гараж и пневмокомпрессор). Творит чудеса, превращая даже «убитые» салоны в «как новые». Главное — не переборщить с химией, давлением и делать все аккуратно, не спеша. Также инструмент можно использовать для чистки ковров, мягкой мебели, микроволновых печей и прочего кухонного оборудования.

Стоит чуть больше 1000 рублей.

Пленка для боковых стекол

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Раньше такие пленки, отталкивающие воду, грязь и пыль, советовали клеить на зеркала заднего вида, чтобы их не нужно было протирать. . Китайцы пошли дальше и предлагают клеить пленки в нижних секторах боковых стекол, чтобы решить проблему с запотеванием.

Светопропускаемость стекла от такой пленки не меняется — перед законом вы чисты. Но при частом использовании стеклоподъемников пленка быстро приходит в негодность. Вместе с доставкой обойдется примерно в 300 рублей.

Брызговик для моторного отсека

Сделан из армированного пластика, полностью закрывает моторный отсек снизу. Ничего лучше для защиты от грязи пока не придумано.

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Проектируется и делается для каждой модели индивидуально, крепится в штатные технологические отверстия. Весит не больше 3 кг. Клиренс почти не уменьшает, так как плотно прилегает к подрамнику. Для быстрого доступа к важным узлам — сливной пробке картера двигателя, например, в пыльнике сделаны лючки.

Еще брызговик закрывает все лазейки, через которые бездомные коты проникают в моторный отсек, чтобы погреться. Таким образом, еще и можно спасти жизни животным.

Правда, стоит штуковина немало — в среднем 6500 рублей. Но доставка бесплатная.

Чехол для заднего сиденья

Незаменимая вещь для собаководов. Отлично защищает сиденье от грязи и шерсти. По форме напоминает огромную коробку без верхней крышки.

Главная «фишка» — хитрые торцевые стороны. Они откидываются вниз, так что собака не сможет испачкать заднее сиденье (и спинки передних) при посадке-высадке. А в движении торцевые стороны закроют обивки дверей.

Стоит чуть больше 3000 рублей. Химчистка салона как минимум в два раза дороже.

Накидки для спинок сидений

Грязные детские ботинки способны за раз «угваздать» спинки передних сидений. Лучшее средство защиты — прозрачные накидки из ПВХ. Меньше 300 рублей за пару — нормальная цена за то, чтобы содержать салон в чистоте и не повышать голос, если вас пинают в спину.

Керамика для кузова Штука не новая: в России керамическое покрытие для кузова (детейлинг-центры для солидности прибавляют «нано») применяют несколько лет. Гидрофобный скользкий слой «стряхивает» воду и пыль. После нанесения автомобиль не только блестяще выглядит, но и меньше пачкается. Одной обработки хватает почти на год. Вопрос — за какие деньги, и с каким результатом? Профи сделают хорошо, но дорого (десятки тысяч рублей), в розничной продаже есть либо дешевые и «бестолковые» составы, либо такие, что не подступишься (от 5000 рублей за 50 мл). Приличную и бюджетную керамику на Алиэкспрессе предлагают за 2000 рублей. Это средняя цена полулитрового флакона.



Фартуки для передних крыльев и бампера Такие накидки защищают машину от повреждений и одежду мастера от загрязнений. Их применяют во всех приличных мастерских. Пригодятся они и тем, кто часто копается в автомобиле. Комплект на передние крылья и бампер стоит недорого — около 1500 рублей. Крепится надежно — на магнитах и крючках. За доплату китайцы нанесут любой логотип, который вам нравится. Хоть Бэтмена, хоть Бентли...

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