Нам всем (кроме юристов) кажется, что на стоянке наша машина в безопасности: забор, ворота, охранник, чек об оплате, в конце концов! На деле чек не гарантирует ничего, если не знать, каким он должен быть.

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Машина героя программы «Первая передача» на НТВ Михаила Полякова из Твери на охраняемой автостоянке сгорела дотла.

И хотя пожарные примчались быстро — минут через пятнадцать, — тушить было уже нечего. От собственности остался обугленный остов. Более того, пламя успело перекинуться на соседние автомобили — пострадало еще пять машин.

Полиция не поможет

По факту поджога возбудили уголовное дело. Произвели осмотр места происшествия, изъяли смывы, следы обуви. Представляете, сколько может быть следов на стоянке с большой проходимостью? Служебная собака учуяла, как и следовало ожидать, только запах гари и пластика. Найдут ли злоумышленника? Вряд ли.

Выход один — обращаться в суд и пытаться взыскать убытки с владельца автостоянки. Но перспектива выиграть дело — сомнительная.

Знать, за что платишь

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С кого спрашивать за причиненный ущерб? Охранник автостоянки в момент поджога автомобиля спал — имеет право, инструкцией это не возбраняется. Также не возбраняется брать с клиентов деньги за парковку и выдавать им чеки.

Правда, чек — ни к чему не обязывающая «филькина грамота», потому что в большинстве случаев вы платите только за аренду парковочного места. А раз так, то администрация стоянки ни за что не отвечает. Предъявлять к ней претензии нет законных оснований.

Все, что могут сделать охранники в случае поджога, — вызвать пожарных.

Игорь Симонов, адвокат

Комментарий эксперта:

— Кассовый чек имеет юридическое значение, то есть может быть приравнен к договору хранения в письменной форме, только в том случае, если есть назначение платежа: хранение автомобиля.





Хранение — это ключевое слово. Если такого слова в чеке нет, вы просто оплатили парковочное место, а за сохранность машины в такой ситуации никто не отвечает.



То есть безопасность автомобиля гарантирует «договор ответственного хранения». Он должен заключаться в простой письменной форме. Но и приходного кассового ордера, чека или квитанции тоже достаточно — это тоже документы, с которыми можно обратиться в суд и бороться за свои права. Главное — в них должно быть указано, что оплачивается именно хранение автомобиля, а не стоянка. А если хочется спать спокойно? Материалы по теме Влетел в яму. Где компенсация? — с ней непросто! Тогда придется проделать работу — найти такую стоянку, которая готова нести ответственность именно за сохранность вашего автомобиля, а не брать деньги за аренду клочка асфальта. Убедитесь, что автостоянка располагает нужными документами и является охраняемой территорией. Ознакомьтесь с «Правилами», там указывается перечень услуг, условия приема машин, расценки и юридические данные компании. И чем больше автовладельцев будут «голосовать рублем» за ответственные стоянки, тем больше их будет становиться. Это — закон рынка. Почему загораются автомобили? 20 причин — тут. Фото: НТВ и depositphotos