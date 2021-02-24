Машина героя программы «Первая передача» на НТВ Михаила Полякова из Твери на охраняемой автостоянке сгорела дотла.
И хотя пожарные примчались быстро — минут через пятнадцать, — тушить было уже нечего. От собственности остался обугленный остов. Более того, пламя успело перекинуться на соседние автомобили — пострадало еще пять машин.
Полиция не поможет
По факту поджога возбудили уголовное дело. Произвели осмотр места происшествия, изъяли смывы, следы обуви. Представляете, сколько может быть следов на стоянке с большой проходимостью? Служебная собака учуяла, как и следовало ожидать, только запах гари и пластика. Найдут ли злоумышленника? Вряд ли.
Выход один — обращаться в суд и пытаться взыскать убытки с владельца автостоянки. Но перспектива выиграть дело — сомнительная.
Знать, за что платишь
С кого спрашивать за причиненный ущерб? Охранник автостоянки в момент поджога автомобиля спал — имеет право, инструкцией это не возбраняется. Также не возбраняется брать с клиентов деньги за парковку и выдавать им чеки.
Правда, чек — ни к чему не обязывающая «филькина грамота», потому что в большинстве случаев вы платите только за аренду парковочного места. А раз так, то администрация стоянки ни за что не отвечает. Предъявлять к ней претензии нет законных оснований.
Все, что могут сделать охранники в случае поджога, — вызвать пожарных.
Комментарий эксперта:
— Кассовый чек имеет юридическое значение, то есть может быть приравнен к договору хранения в письменной форме, только в том случае, если есть назначение платежа: хранение автомобиля.
То есть безопасность автомобиля гарантирует «договор ответственного хранения». Он должен заключаться в простой письменной форме. Но и приходного кассового ордера, чека или квитанции тоже достаточно — это тоже документы, с которыми можно обратиться в суд и бороться за свои права. Главное — в них должно быть указано, что оплачивается именно хранение автомобиля, а не стоянка.
А если хочется спать спокойно?
Тогда придется проделать работу — найти такую стоянку, которая готова нести ответственность именно за сохранность вашего автомобиля, а не брать деньги за аренду клочка асфальта.
Убедитесь, что автостоянка располагает нужными документами и является охраняемой территорией. Ознакомьтесь с «Правилами», там указывается перечень услуг, условия приема машин, расценки и юридические данные компании.
И чем больше автовладельцев будут «голосовать рублем» за ответственные стоянки, тем больше их будет становиться. Это — закон рынка.
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Фото: НТВ и depositphotos