А что, если... подключить дрель к АКБ? А болгарку? Мне очень надо!

Бортовая сеть легкового автомобиля не рассчитана на существенную дополнительную нагрузку, поэтому о серьезных энергопотребителях, типа циркулярной пилы, электрической газонокосилки, двухкамерного холодильника, сварочного аппарата (ну а почему нет?! — хорошая вещь же!) лучше забыть.
Какие можно?
У меня один из самых часто используемых электроинструментов — углошлифовальная машина. Проще говоря, «болгарка». Теоретически от АКБ можно запитать и большую «болгарку», мощностью больше 2000 Вт, с 230-миллиметровым диском. Но одного автомобильного аккумулятора для этого мало — инструмент даже не подаст признаков жизни. Чтобы машинка заработала, потребовалось бы 18 последовательно соединенных автомобильных аккумуляторов. Теоретически. Надеюсь, что никто такой опыт не ставил и не поставит.
А вот маленькую «болгарку», со 115-миллиметровым диском, от бортовой сети автомобиля запитать можно. И даже 125-миллиметровую, если найдете инструмент мощностью до 1000 Вт. То же касается и электродрели. Легкую, с таким же ограничением по мощности, использовать сможете. Электрический лобзик, термофен, электрический краскопульт, маломощный садовый триммер… Список можно продолжать.
Что такое инвертор?
Для подключения вам потребуется прибор под названием «инвертор», который превратит постоянный ток в переменный, с параметрами бытовой электросети: 50–60 Гц и 220–230 В. Прибор делает это посредством встроенного импульсного генератора тока, создающего модифицированную гармоническую волну. Номинальная мощность прибора должна быть хотя бы на 20–25% больше необходимой вам. Например, для 1000-ваттного инструмента минимум 1200–1300 Вт, а лучше 1600 — так как не всегда производители указывают достоверные данные.
Инверторы продаются и в магазинах автозапчастей и инструментов, и на интернет-площадках типа Aliexpress. Ориентировочная стоимость прибора на 1500 Вт — 5000 рублей, 2000 Вт — 7000 рублей.
Мнение специалиста
— Использование электроинструмента от инвертора — это скорее экзотический вариант, который может быть применим для разовой задачи. Здесь должно быть соблюдено много условий, в том числе, пусковые токи инструмента. Поэтому мы рекомендуем использовать аккумуляторные инструменты или бензогенераторы.
Как подключать?
Подключаете инвертор к клеммам аккумулятора, а вилку инструмента — в розетку на приборе и вперед, трудиться! Только недолго. Время разряда аккумулятора зависит от мощности инструмента. В случае со 1000-ваттным — не больше 10 минут. Полчаса — максимум для 500-ваттного инструмента.
Хотя нормальный инвертор не допустит перегрузки или полного разряда аккумулятора (отключится, предупредив сигналом), лучше не рисковать. Тем более что условие нашей задачи подразумевает, что вы находитесь в поле или в лесу — там, где нет доступа к электросети. На этот случай есть аккумуляторные электроинструменты: те же «болгарки», дрели, шуруповерты. Их аккумуляторы можно спокойно заряжать через инвертор.
Двигатель автомобиля при работе инвертора лучше не заводить, чтобы не перегружать генератор, который рассчитан на работу со штатными энергопотребителями, а не чужими и такими прожорливыми.
Но вообще-то, если у вас есть постоянная необходимость получать электричество в поле или лесу, то лучше всего приобрести и использовать бензогенератор. Да, он дорогой, большой и тяжелый, шумит и дымит. Но зато с ним вы точно не обездвижите машину.
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