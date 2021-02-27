А что, если... подключить дрель к АКБ? А болгарку? Мне очень надо!

Не торопитесь с ответом «это невозможно!». В случае острой необходимости автомобиль может стать источником энергии.

Бортовая сеть легкового автомобиля не рассчитана на существенную дополнительную нагрузку, поэтому о серьезных энергопотребителях, типа циркулярной пилы, электрической газонокосилки, двухкамерного холодильника, сварочного аппарата (ну а почему нет?! — хорошая вещь же!) лучше забыть.

Какие можно?

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У меня один из самых часто используемых электроинструментов — углошлифовальная машина. Проще говоря, «болгарка». Теоретически от АКБ можно запитать и большую «болгарку», мощностью больше 2000 Вт, с 230-миллиметровым диском. Но одного автомобильного аккумулятора для этого мало — инструмент даже не подаст признаков жизни. Чтобы машинка заработала, потребовалось бы 18 последовательно соединенных автомобильных аккумуляторов. Теоретически. Надеюсь, что никто такой опыт не ставил и не поставит.

А вот маленькую «болгарку», со 115-миллиметровым диском, от бортовой сети автомобиля запитать можно. И даже 125-миллиметровую, если найдете инструмент мощностью до 1000 Вт. То же касается и электродрели. Легкую, с таким же ограничением по мощности, использовать сможете. Электрический лобзик, термофен, электрический краскопульт, маломощный садовый триммер… Список можно продолжать.

Автомобильный инвертор — прибор, который превратит ваш автомобиль в источник энергии для электрического инструмента.

Что такое инвертор?

Для подключения вам потребуется прибор под названием «инвертор», который превратит постоянный ток в переменный, с параметрами бытовой электросети: 50–60 Гц и 220–230 В. Прибор делает это посредством встроенного импульсного генератора тока, создающего модифицированную гармоническую волну. Номинальная мощность прибора должна быть хотя бы на 20–25% больше необходимой вам. Например, для 1000-ваттного инструмента минимум 1200–1300 Вт, а лучше 1600 — так как не всегда производители указывают достоверные данные.

Инверторы продаются и в магазинах автозапчастей и инструментов, и на интернет-площадках типа Aliexpress. Ориентировочная стоимость прибора на 1500 Вт — 5000 рублей, 2000 Вт — 7000 рублей.

Мнение специалиста

Как подключать?

Подключаете инвертор к клеммам аккумулятора, а вилку инструмента — в розетку на приборе и вперед, трудиться! Только недолго. Время разряда аккумулятора зависит от мощности инструмента. В случае со 1000-ваттным — не больше 10 минут. Полчаса — максимум для 500-ваттного инструмента.

Инверторы мощностью до 150 Вт можно подключать в гнездо прикуривателя. Более мощные — только к клеммам аккумулятора.

Хотя нормальный инвертор не допустит перегрузки или полного разряда аккумулятора (отключится, предупредив сигналом), лучше не рисковать. Тем более что условие нашей задачи подразумевает, что вы находитесь в поле или в лесу — там, где нет доступа к электросети. На этот случай есть аккумуляторные электроинструменты: те же «болгарки», дрели, шуруповерты. Их аккумуляторы можно спокойно заряжать через инвертор.

И все-таки лучший способ применения инвертора — подзаряжать батареи аккумуляторной техники.

Двигатель автомобиля при работе инвертора лучше не заводить, чтобы не перегружать генератор, который рассчитан на работу со штатными энергопотребителями, а не чужими и такими прожорливыми.

Но вообще-то, если у вас есть постоянная необходимость получать электричество в поле или лесу, то лучше всего приобрести и использовать бензогенератор. Да, он дорогой, большой и тяжелый, шумит и дымит. Но зато с ним вы точно не обездвижите машину.

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