Новый Дастер или Аркана, Каптюр и Creta? Сравнили по-быстрому

Повеселевший салон и бодрый силовой агрегат — Дастер, ты ли это?

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Десять лет назад Дастер произвел в России революцию — доступный и надежный кроссовер многим пришелся по вкусу. Но в этом автомобиле всегда была та толика утилитарности и «дешивизны», которая не лучшим образом работала на имидж. Теперь, во втором поколении, это не так!

Дастер остался узнаваемым, но при этом стал иным — несмотря на сходство с прежним, у нового лишь передние двери и лобовое стекло все еще «логановские». И да, больше он не производит впечатление «уцененки», приблизившись к более модным родственникам Каптюру и Аркане, а также встав в один ряд с Кретой. Теперь, подумывая об одном из этих кроссоверов, вы можете в итоге остановиться на Дастере. Вот причины так сделать.

1. Салон — не хуже

Убогий интерьер и неудобная посадка — в прошлом. Сиденья не столь бесформенны, руль теперь можно вытянуть на себя. Пластик остался жестким, на подлокотниках всего пара миллиметров поролонового подбоя. Но единый с Арканой стиль передней панели — куда более современный. На втором ряду — все так же просторно, а в багажнике больше места.

2. Интересные силовые агрегаты

В гамме нового Дастера — пять моторов! А самый интересный вариант — 150‑сильный 1.3-литровый турбомотор, который, в отличие от Арканы и Каптюра, сочетается не только с с вариатором, но и с 6-ступенчатой механикой! Она знакома по старому Дастеру, но последние две передачи «удлинены» ради тишины и экономичности на трассе.

3. Практичность на бездорожье

Серебристые накладки на бамперах окрашены не краской, а «в массе», на стадии изготовления пластика: царапай сколько угодно! А вот у редакционной Арканы с аналогичных элементов верхний слой уже слезает.

4. И он дешевле!

Конечно, новый Duster дороже прежнего. Базовый переднеприводный кроссовер обойдется в 945 тысяч рублей, а топовый, с турбомотором и вариатором — в 1 460 000 рублей. Это немало, но Arkana, Kaptur или Hyundai Creta еще на 150–200 тысяч дороже!

Поэтому Дастер остается самым доступным из себе подобных. И при этом он гораздо интереснее, чем прежде.

Тест-драйв нового Renault Duster читайте в мартовском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Тем временем редакционные Аркана и Каптюр прошли проверку холодом в Якутии — температура уходила ниже —50°C!

Текст подготовлен по материалам публикации «Дастер, турбо и механика!» Александра Виноградова.