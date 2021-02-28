Огорчим: не существует идеального автокредита, который удовлетворял бы всем вашим требованиям. Рассказываем о популярных предложениях, чтобы вы могли выбрать для себя «меньшее из зол».

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В 2020 году первичка просела на 9%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Погоня за клиентом вынуждает дилеров идти на серьезные уступки. Минимальный взнос 10% процентов от стоимости машины? — пожалуйста! Ставка 2% годовых? — Да на здоровье! Порой заемщику начинает казаться, что кредитор работает едва ли не в убыток... но давайте не будем тешиться иллюзиями: берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда.

BMW

Немецкий автопроизводитель предлагает клиентам воспользоваться программой «На дружеских условиях». Она распространяется на новые BMW Series 2 Gran Coupe online edition (F44) при заказе автомобиля, как понятно из названия, онлайн. По факту это обычный кредит с остаточным платежом. Насколько «дружескими» можно считать его условия, судите сами.

Допустим, вы хотите приобрести автомобиль стоимостью 2 230 000 рублей (1.5 л, 103 л.с.) всего под 2% годовых. Вам необходимо будет сразу же сделать первоначальный взнос 50% — 1 115 000 рублей. Выплату 30% от общей стоимости вашего BMW вы решаете «оставить на будущее». Таким образом, 669 000 рублей будут являться суммой остаточного платежа. Далее на протяжении двух лет вы будете ежемесячно вносить 25 076 рублей, но в день последнего платежа необходимо будет разом погасить тот самый остаточный платеж.

Согласитесь, не каждому из нас под силу вытянуть из семейного бюджета почти 700 000 рублей. В BMW это понимают и предлагают несколько вариантов развития ситуации. Например, вы можете воспользоваться услугой «Замена автомобиля» — официальный дилер погашает остаток долга по кредиту за вас и засчитывает остаток средств в качестве первоначального взноса по новому кредиту. Либо вы можете пролонгировать остаточный платеж — вам предложат выплачивать его частями еще в течение, допустим, пары лет. Но в этом случае ставка по кредиту существенно изменится не в вашу пользу (13,5%). К тому же банки всегда оставляют за собой право отказать в пролонгации, если заемщик имеет низкий кредитный рейтинг или большую кредитную нагрузку.

Skoda

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Похожую кредитную программу с остаточным платежом разработала Skoda. Так, ежемесячный платеж по программе Simply Clever за Superb в базовой версии Active (1.4 л, 150 л.с.) стоимостью 2 029 000 рублей будет равняться 30 791 рублю (ставка 8,9% годовых на 24 месяца). Первоначально потребуется внести 50% от стоимости автомобиля — 1 014 500 рублей, а остаточный платеж составит 405 800 рублей. Переплата по кредиту в этом случае составит 130 262 рубля. Если решите воспользоваться программой, банк предложит заключить с ним договор личного страхования, то есть застраховаться от потери трудоспособности. Условие как бы не является обязательным, однако в случае отказа ставка по кредиту составит уже не 8,9 %, а от 12,9% годовых.

Toyota

До 31 марта 2021 года есть спецпредложение «RAV4 под 4%». Для оформления достаточно двух документов — паспорта и водительского удостоверения (загранпаспорт тоже подойдет), а минимальный первоначальный взнос может составлять всего 10% стоимости автомобиля. Но давайте смотреть правде в глаза: вряд ли банк одобрит заем на таких условиях. Так что рассмотрим более реалистичную ситуацию. Кроссовер Toyota RAV4 в комплектации Стандарт (2.0 л, 149 л.с., механика) стоимостью 1 929 000 рублей можно получить, заплатив 50% от этой суммы (964 500 рублей) в качестве первоначального взноса. Важное условие для сохранения ставки 4% годовых — срок кредитования, который не должен превышать 12 месяцев. В этом случае ежемесячный платеж составит 82 128 рублей. Сумма внушительная, так что такой вариант подойдет скорее людям, стремящимся к минимальной переплате по кредиту.

Toyota RAV4

Не потянете? Тогда вам скорее подойдет. Она объединяет в себе возможности кредита с низким ежемесячным платежом и гарантию обратного выкупа автомобиля от официального дилера. Для наглядности возьмем все тот же Toyota RAV4 в комплектации Стандарт (2.0 л, 149 л.с., механика) стоимостью 1 929 000 рублей. Первоначальный взнос оставим прежним — 964 500 рублей (50% от общей суммы), а вот срок кредита поменяем, так как по программе «Комфорт+» он составляет 36 месяцев. А теперь давайте сравним ежемесячные платежи по обычному кредиту от АО «Тойота банк» с платежами по программе «Комфорт+». В первом случае мы будем ежемесячно отдавать банку 32 731 рубль (ставка 13,5% годовых), а во втором — 9 645 рублей (ставка 12% годовых). Разница ощутимая, но в этом и кроется подвох: по программе «Комфорт+» два года вы гасите только проценты по кредиту. В конце срока кредитования вам нужно будет единовременно вернуть банку отложенную долю заемных средств. В нашем случае она составляет 50%, то есть 964 500 рублей. За счет этого и получается заметно меньший ежемесячный платеж по сравнению со стандартным кредитом.

Не можете выплатить остаточный платеж из собственных средств? Тогда дилер предложит выкупить у вас автомобиль, а полученные деньги вы сможете использовать для погашения задолженности или осуществления первоначального взноса за новую Toyota.

Audi

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«Фольксваген Банк РУС» предлагает воспользоваться программой «Кредит с остаточным платежом на приобретение нового автомобиля». Условия будут отличаться в зависимости от того, какую модель из линейки Audi вы предпочтете. Например, максимальная сумма займа на покупку нового Audi составляет 8 000 000 рублей. Процентная ставка по кредиту при сроке от 12 до 36 месяцев будет равна 4%, но обязательным условием является первоначальный взнос за автомобиль в размере не менее 15% от стоимости. При этом размер остаточного платежа должен быть не меньше 20% от стоимости авто. И тут мы вновь сталкиваемся с практикой добровольно-принудительного заключения договора личного страхования. Если откажетесь, ставка по кредиту вырастет до 8% годовых.

Для примера возьмем Audi A4 Advance с двигателем 35 TFSI S tronic (2.0 л, 150 л.с.) стоимостью 2 770 000 рублей. При первоначальном взносе 1 100 973 рубля (50,04% от общей суммы) мы на протяжении двух лет будем ежемесячно платить 20 924 рубля. Остаточный платеж составит 440 000 рублей, а процентная ставка — 4% годовых. По стандартному кредиту она сохранилась бы такой же, но ежемесячный платеж составлял бы 32 448 рублей. Зато никаких остаточных платежей.

Немного иначе складывается ситуация с приобретением Audi A3. Если мы планируем брать кредит по спецпрограмме на срок до 12 месяцев, то процентная ставка составит 3% годовых. А если обязуемся вернуть банку деньги за три года, то она вырастает уже до 7,9% годовых. Сумма остаточного платежа тоже меняется — при кредите на 36 месяцев он должен составлять не менее 40% от стоимости автомобиля. Таким образом, Audi A3 Sedan 35 TFSI S tronic (1.4 л, 150 л.с.), стоимостью 2 009 000 рублей, можно забрать из салона за 985 872 рублей (50,04% от итогового ценника). Далее два года лет вы ежемесячно будете выплачивать 11 325 рублей, а 40-процентный остаточный платеж составит 788 000 рублей.

Клиентам Audi не обязательно брать кредит на новый автомобиль. Для подержанных машин не старше пяти лет существует отдельная финансовая программа Audi Credit Plus. При первоначальном взносе от 40% и сроке кредита 12 месяцев можно получить заем под 5,9% годовых. В случае отказа от договора личного страхования этот показатель увеличивается на 4%. К участию в программе допускаются Audi с пробегом, находившиеся в собственности максимум у двух физлиц на момент финансирования.

Volkswagen

Volkswagen Passat

Подумываете о новом Volkswagen Passat? Тогда обратите внимание на. С ее помощью можно купить VW Passat в базовой комплектации Respect (1.4 л, 150 л.с.) стоимостью 2 048 000 рублей в кредит под 6,9% годовых с первоначальным взносом 1 024 000 рублей. Ежемесячный платеж по кредиту на 36 месяцев составит 11 000 рублей. Остаточный платеж — 819 200 (40% от стоимости автомобиля). При этом можете быть уверены в выкупной стоимости вашего автомобиля на момент окончания кредита, поскольку она определяется заранее, еще до заключения договора. VW Passat Respect дилер будет готов забрать у вас за 1 095 680 рублей.

Какой тип кредита подойдет вам?

Стоит ли брать кредит на покупку машины? А если да, то какой? Однозначного ответа нет. Все зависит от ваших возможностей и предпочтений.

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