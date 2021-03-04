Вопрос про подвеску китайского пикапа (и ответ эксперта)

Чтобы понять, почему у «грузовичка» GWM Wingle 7 спереди «экзотические» торсионы, придется вспомнить историю китайского автопрома.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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— В статье про китайский пикап GWM Wingle 7 вы указали, что передняя подвеска — экзотическая, торсионная, вследствие чего машину трясет даже на ровном асфальте. А с какой же целью конструкторы пошли на такое решение?

— Стоит вспомнить историю современного китайского автопрома. Все ранние китайские рамные внедорожники и пикапы были «цельнотянутыми» копиями японских моделей. Это касается как внешности, так и конструкции. В том числе и передней торсионной подвески.

Я бы рад сказать, что стихия Вингла — асфальт или ровные грунтовые дороги. Но увы. Задний мост покоится на традиционных для пикапов рессорах, а вот передняя подвеска по сегодняшним меркам экзотическая, торсионная. При езде порожняком пикап трясется даже на ровном асфальте. А уж если ямка или «лежачий полицейский» — сразу подскок, козление. Словно прыгаешь по полю на 69‑м «газоне».

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Годы шли, но конструкцию китайцы не меняли. Плавность хода их, судя по всему, не очень беспокоит.

Уверен, основная цель такого решения — банальная экономия на разработке и внедрении в производство иной схемы.

И действительно, Вингл 7 в полтора раза дешевле японского пикапа Mitsubishi L200.

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Фото: Great Wall