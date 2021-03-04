Вопрос про подвеску китайского пикапа (и ответ эксперта)

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:
— В статье про китайский пикап GWM Wingle 7 вы указали, что передняя подвеска — экзотическая, торсионная, вследствие чего машину трясет даже на ровном асфальте. А с какой же целью конструкторы пошли на такое решение?
— Стоит вспомнить историю современного китайского автопрома. Все ранние китайские рамные внедорожники и пикапы были «цельнотянутыми» копиями японских моделей. Это касается как внешности, так и конструкции. В том числе и передней торсионной подвески.
Я бы рад сказать, что стихия Вингла — асфальт или ровные грунтовые дороги. Но увы. Задний мост покоится на традиционных для пикапов рессорах, а вот передняя подвеска по сегодняшним меркам экзотическая, торсионная. При езде порожняком пикап трясется даже на ровном асфальте. А уж если ямка или «лежачий полицейский» — сразу подскок, козление. Словно прыгаешь по полю на 69‑м «газоне».
Годы шли, но конструкцию китайцы не меняли. Плавность хода их, судя по всему, не очень беспокоит.
Уверен, основная цель такого решения — банальная экономия на разработке и внедрении в производство иной схемы.
И действительно, Вингл 7 в полтора раза дешевле японского пикапа Mitsubishi L200.
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