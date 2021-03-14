Вот так перекосило: «Крутой» трактор из СССР

Благодаря особой конструкции подвески, кабина всегда располагалась вертикально.

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Трактор МТЗ‑52К, созданный в семидесятые годы на базе знаменитого МТЗ‑52, действительно был крутым по сути, поскольку мог работать на крутых склонах.

В передней подвеске перекос происходил с помощью параллелограммной рамы, а сзади пришлось устанавливать раздельные приводы колес. В 1974 году по аналогичной схеме был создан более мощный МТЗ‑82К, который мог работать на склонах крутизной до 20 градусов.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, какой необычный «конек-горбунок» — гибрид Запорожца с мотоциклом — придумали в конце 50-х в Киеве?

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Определить износ шрусов можно при повороте руля до упора при движении на невысокой скорости. В случае, если слышатся пощёлкивание, равномерное похрустывание, скорее всего ремонт или замена необходимы.

Вне зависимости разборные или неразборные шаровые опоры у Вашего автомобиля, мы рекомендуем не ремонтировать, а, именно, заменить вышедшие из строя механизмы на новые, так как хорошая управляемость автомобиля = Ваша безопасность, а она стоит значительно дороже.

Фото: из архива «За рулем»