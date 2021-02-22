Неизвестные проекты СССР: гибрид «горбатого» и мотоцикла

Этот «конек-горбунок» появился на свет в Киеве.

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В конце 50‑х годов на Киевском мотоциклетном заводе вели работы по созданию развозных микрогрузовиков. В 1960 году изготовили три миниатюрных грузовика КМЗ‑3 Киев с двигателем мощностью 26 л.с. от мотоцикла К‑750. Кабина — двухместная, алюминиевая. Грузовая платформа — деревянная. Тормоза и рулевой механизм — от «горбатого» ЗАЗ‑965.

Затем появились фургон с цельнометаллическим кузовом КМЗ‑4 Киев и упрощенный вариант КМЗ‑5 Киев с прицелом на армейское использование. Однако до серии микрогрузовики не дошли.

Тем временем Тартуский авторемонтный завод выпустил небольшое количество автомобилей ТА‑24 и ТА‑24А. Фактически это были ГАЗ‑69 и ГАЗ‑69А, оснащенные по заказам колхозов и лесничеств закрытыми цельнометаллическими кузовами. Любопытно, что буква «З» в аббревиатуру все-таки не попала.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что производство Запорожцев началось еще в 1923 году? Правда, это были не легковые автомобили, а тракторы.

Есть вопросы? Задавайте! kolodochkin@zr.ru

История ЗАЗ-965 — тут.

Лучший внедорожник СССР (ну хорошо — один из лучших) тоже имел немало общего с Запорожцем.

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Фото: из архива автора