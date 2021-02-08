«Кремлевский» Днепр: мощный советский мотоцикл

Мощность 55 л.с., скорость свыше 150 км/ч, мягкое одиночное сиденье, носовой обтекатель...

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Очередной технической редкостью порадовал подписчиков Youtube-канал «Автомобильная Россия» — правда, речь в свежем видеосюжете шла не об автомобиле, а о мотоцикле — редчайшем Днепре К-14.9М, изготовленном для правительственных кортежей СССР и России 1980-90-х годов. Интересных деталей в мотоцикле немало — чего только стоят приборы от ВАЗ-2106. Но главное отличие такого мотоцикла от обычных Днепров — в двигателе.

В музее техники Вадима Задорожного двигатель «кремлевского» Днепра установлен отдельно на стенде — это позволяет подробно рассмотреть его. 750-кубовый оппозитник, столь напоминающий серийный, был разработан в ВНИИ Мотопром на базе Серпуховского мотоциклетного завода в 1984 году и выдавал 55 л.с. Для сравнения, на «гражданские» мотоциклы устанавливались моторы мощностью всего 26–36 л.с.

Даже патрульный Днепр 955, производившийся для нужд МВД, был не столь быстр, так как имел мощность всего 42 л.с. Можно вспомнить Днепр 158–02 «Динамит» или Днепр СШ-500, чьи моторы выдавали 70–80 л.с., но то были экспериментальные и гоночные модели, а эскортный Днепр для сопровождения правительственных машин все же мелкосерийная модель; по некоторым данным, с 1978 по 1993 годы было изготовлено около полусотни экземпляров.

Ныне украинская марка Днепр ушла в историю — выпуск завершился в 2017 году ограниченной серией Dnepr Vintage Limited Edition.

А вот Уралы до сих пор выпускаются — недавно вышла версия специально для выходных.

Видео: YouTube, канал «Автомобильная Россия»