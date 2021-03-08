Дорого, хлопотно, но надо: кто и почему покупает электромобили в Северной Европе

Я живу в Финляндии и своими глазами вижу, чем народ подталкивают к покупке электромобилей. Рассказываю.
Мороз не страшен?
Как ни парадоксально, страны севера Европы занимают четыре первые позиции среди европейских лидеров по регистрации новых электромобилей. В прошлом году в Норвегии на них пришлось почти 56% всех продаж. Скромнее, но все равно внушительны успехи Исландии, где каждый четвертый новый автомобиль — электрический. В Швеции в 2019 году подобной продвинутостью и экологичностью мог похвастать каждый девятый покупатель. Даже в Финляндии с ее старым автопарком в 2020 году каждый четырнадцатый проданный автомобиль требует розетку, а не бензоколонку. Казалось бы, счастье близко. Но так ли это?
Есть такое понятие — Европа двух скоростей. Как и многие идеи на континенте, она пришла из Германии. Вкратце смысл в том, что формально Европа в будущем останется единой, но развиваться одни страны будут быстро, а другие — не очень, чтобы не загнать себя и вообще дойти до финиша. Похоже, в вопросе «зеленой революции» на дорогах эта концепция тоже работает: к светлому будущему богатые Норвегия и Швеция несутся галопом, пока Финляндия и Дания готовы максимум на рысь.
Норвегия
Бесспорный мировой лидер в части электрификации — Норвегия, где еще 20 лет назад были созданы самые выгодные условия. «Электрики» освобождены от налога на импорт, налога на продажи (экономия минимум 25%), регистрационного и ежегодного дорожного сборов. Они естественным путем не платят заложенные в стоимость топлива косвенные начисления. Дополнительные локальные бонусы — парковка бесплатно, 50‑процентные скидки на паромах (только для машины, пассажиры платят), бесплатный проезд по платным дорогам и безнаказанный — по полосам общественного транспорта. По проведенным несколько лет назад подсчетам владелец «электрики» может сэкономить в год от 8000 долларов.
В итоге в топ‑10 самых продаваемых машин в Норвегии вошли Tesla Model 3, Volkswagen E‑Golf, Nissan Leaf, Audi e‑tron, BMW i3, Jaguar I‑Pace и модели Hyundai.
Зарядок тоже хватает. Только общественных — почти 14 тысяч, из них около четырех тысяч — «быстрые». Правительства сменяются, но общий тренд на «озеленение» автопарка поддерживают. Почему же не купить, к примеру, электрический Golf, если после вычетов он дороже бензинового всего на 11 500 крон (около 1200 долларов)? А если добавить 70 тысяч крон, можно приобрести седан Tesla Model 3 в минимальной комплектации.
Цели у Норвегии амбициозные — 100% продаж электромобилей в 2025 году. Но рост электрического парка привел к тому, что пионеры электродвижения толпятся у заправок или стоят в пробках, как все — только на автобусных полосах. Бесплатные парковки остались лишь в столице и паре-тройке средних городов — остальные вернули плату за стоянку в полном объеме или паркуют за полцены. Зимой с учетом холодов и нечищеных дорог на одном заряде далеко не уедешь, что нервирует. Именно поэтому машину на электротяге, как правило, покупают второй или третьей в семье.
В гараже рядом с Теслой или кроссовером Audi e‑tron нередко стоит 4‑литровый Land Cruiser, дизельный Wrangler или Tahoe с бензиновым мотором V8. Да, при самых высоких в Европе ценах на бензин это неразумно. Зато можно проехать даже в горах, и быстро заправиться не проблема.
Электромобиль стал в Норвегии слишком явным символом имущественного расслоения, что для национального менталитета нетипично и болезненно. Пока модная Tesla с «электрической» серией номеров (их уже четыре — EL, EK, EV и новая EB) бесплатно рассекает по платной дороге или паркуется в центре, многие на «устаревших» моделях с ДВС платят и за себя, и за того богатого парня. Помните про годовую экономию в 8000 долларов? Этот праздник экоактивизма — за счет остальных автомобилистов.
К слову, доля машин на бензине и солярке в 2019 году в национальном автопарке составляла 37% и 46% соответственно. Так что водители электромобилей (их лишь 13%) прекрасно понимают: пока они не станут большинством, будут испытывать на себе классовую ненависть и зависть.
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БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ
История с моими европейскими друзьями, купившими дизельный plug-in гибрид Mercedes C300de, прекрасно иллюстрирует обратную сторону экологической медали. Им пришлось расстаться со свежим бензиновым BMW — глава семьи руководит представительством крупной международной компании, а у нее «зеленая миссия» и все такое.
В результате потратились не только на покупку Мерседеса, уплату всех налогов и пошлин, но и за свой счет переделали энергосистему дома, чтобы она безопасно «тянула» ночную зарядку. Влетело все в копеечку, точнее в несколько тысяч евро. А дальше сплошь разочарования: зимой батареи не хватает, чтобы привезти детей из школы, расположенной в 15 км. На обратном пути приходится жечь солярку. Однако ничего не поделаешь — экологический политес приходится соблюдать!
Дания
Из приятных аспектов владения электромобилем в Дании — минимальный ежегодный транспортный налог и дотация в 5000 крон (670 евро) на парковку в год. В стране, где между городами нет расстояния более 250 км, число зарядных станций превышает 3000, из них в Копенгагене больше 600.
Еще недавно датчане боролись с норвежцами за лидерство, но государственные льготы урезали в 2016 году, и продажи рухнули с 4000 «электричек» до 1500 в год. Это капля в море на фоне 2,6 млн зарегистрированных автомобилей. Датское государство оказалось не в состоянии спонсировать «зеленую революцию» на дорогах в том же объеме и обижено на норвежцев: мол, те купаются в нефтяных деньгах и оплачивают электрорай за счет экспорта углеводородов. Обида на соседей порой выражается даже на министерском уровне! Хотя и норвежцы, и датчане качают нефть из одного Северного моря.
В 2020 году регистрационные налоги на электро- и обычные автомобили должны были сравняться. Но в 2019‑м продажи электромобилей пошли вверх — в качестве уступки «зеленым» для моделей дешевле 400 тысяч крон предоставили 20‑процентную скидку. Правда, в эту ценовую категорию попадают только самые недорогие машины, и до прежних темпов продаж еще очень далеко — куплено менее 2000 штук.