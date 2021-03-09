Утильсбор снова повысят. Понятно, что будет с ценами на машины?

Правительство РФ подготовило постановление, которое еще раз поднимет утилизационный сбор для всех основных видов колесного транспорта — от квадроциклов до тягачей. На 25%.

Опять?!

В прошлом году сбор уже подняли более чем вдвое для всех легковушек! Точнее, на 112–145% в зависимости от рабочего объема двигателей. Это совсем не копейки, а сотни тысяч рублей, добавляемых к цене машин!

В 2020 г. в Федеральный бюджет поступило 369 млрд руб. утилизационных сборов. Правительство РФ планирует, что размер сборов вырастет до 514 млрд руб. к 2023 г. Но если не считать субсидий для производителей, то на прямую поддержку авторынка, то есть обновление автопарка, из этих средств расходуются считаные проценты. В 2021 г. Минпромторг собирается выделить на льготные госпрограммы покупки автомобилей всего 16 млрд руб.

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В этом году повышающие коэффициенты не тронули, но повысили базовую ставку. Предполагается число 20 000 поменять на 25 000 (это для легковых машин, в рублях), а 150 000 — на 187 500 (для грузовиков, спецтехники, прицепов и т. д.)

То есть для всех видов техники утильсбор вырастет на 25%. Когда? В проекте постановления нет ни дат, ни подписей. Но, думается, новые тарифы вступят в силу в этом году.

Зачем?

«Данным законопроектом [об утильсборе] мы с вами впервые устанавливаем ответственность автопроизводителя за произведенную им продукцию, гарантируем ее последующую безопасную утилизацию. Мировая практика нам показывает, что единственным способом снижения отрицательного воздействия автотранспорта на окружающую среду является создание современной утилизационной отрасли и стимулирование обновления автопарка в стране».





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Утильсбор ввели для компенсации выпадающих доходов при снижении таможенной пошлины на ввозимые автомобили. Но выглядит он скорее как необоснованный способ изъятия денег у населения. Почему так? А потому, что критерий его исчисления как будто высосали из пальца: сбор считают от объема двигателя, причем для 1,1 и 2,0 л тариф идентичен, а мощность машины, масса, топливо, экологический класс не имеют значения.

Всё было бы не так абсурдно, если бы сбор расходовали действительно на утилизацию чего-нибудь. В реальности связь между сбором и утилизацией не прослеживается. Хуже того, не прослеживается и сама утилизация как крупный сектор промышленности. А то, что называют «госпрограммой утилизации» — просто обмен старых машин на новые с доплатой. Причем и эти старые машины на утилизацию редко попадают.

Достоверной статистики по утилизации автомобилей в России в открытом доступе нет. По некоторым данным, за все время действия госпрограммы, то есть с 2010 г., на утилизацию сдали менее 1 млн машин, а из них под пресс на самом деле пошли всего несколько сот тысяч. В российских условиях настоящая переработка с соблюдением всех необходимых стандартов убыточна: за проданный на запчасти гаражным умельцам автомобиль можно выручить в три раза больше.

Так что утильсбор в российском исполнении — рычаг регулирования цен на автомобили, наряду с прочими налогами и пошлинами. И нет сомнений, что вслед за сбором чувствительно повысятся и цены на новые автомобили, которые потянут за собой рост цен на относительно молодые «бэушки».

На самом деле положительных изменений ни с экологией, ни с автопарком с момента введения утилизационного сбора в России не произошло. Если в 2012 г. средний возраст автомобиля составлял 11,8 года, то к 2020 г. этот показатель достиг 13,6 года. Доля легковых автомобилей старше 10 лет в общем парке выросла за то же время с 50% до 58% — это более 25 млн машин, подпадающих под определение «автохлама». А выбросы вредных веществ от автотранспорта с 2012 г. увеличились с 12,7 млн до 15,1 млн т!

Как менялась доля утильсбора в стоимости автомобиля В 2014-м каждая проданная в России машина с мотором 1,6 л облагалась сбором, посчитанным так: 20 000 рублей (базовая ставка для машин с двигателями от 1 до 2 л) х 1,34 (повышающий коэффициент) = 26 800 рублей. Сумма заметная, но не пугающая. Ориентир: Лада Гранта летом 2014‑го стоила от 339 000 рублей. В 2020 году расчет был уже такой: 20 000 рублей х 8,92 = 178 400 рублей. Теперь не кажется странным, что почти все производители в прошлом году поднимали цены чуть не каждый месяц? Материалы по теме Автомобили подорожают в рамках инфляции — Минпромторг Наконец, расчет по новой базовой ставке дает результат 223 000 рублей утилизационного сбора для машин с двигателем объемом от 1,0 до 2,0 литров. За минимальную Гранту-седан в феврале просили 499 990 рублей. Утильсбор такого размера составит почти 45% ее стоимости! А вот для минимальной Тойоты Camry (от 1 826 500 рублей) доля утильсбора в ее стоимости — 12%. Что касается двигателей больших объемов, то величины будущего сбора таковы: от 2 до 3 л — 352 тысячи руб­лей, от 3 до 3,5 л — 324 500, свыше 3,5 л — 556 250 рублей. Субсидируя российские автозаводы с учетом уровня локализации сборки, правительство частично компенсирует их потери от утильсбора. Но не в полной мере, поэтому неизбежен рост цен — и в большей степени для машин, ввози­мых из-за границы, а также с низким уровнем локализации.

А как правильно? В ЕС с 2000 г. реализуют программу по утилизации автохлама. Каждый год на переработку через сеть из 14 000 приемно-технических пунктов и более 350 шредерных заводских комплексов идет 6–7 млн автомобилей. Индустрия утилизации обеспечивает поставки б/у запчастей на €780 млн и переработанных материалов (стали, пластика, стекла и др.) на €2 млрд. При этом в странах Евросоюза ежегодно «пропадает» около 4 млн подлежащих утилизации автомобилей.

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