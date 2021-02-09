Сколько автосалоны зарабатывают на нас

Или почему человек с деньгами на руках не интересен продавцу.

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Начнем с парадокса: несмотря на падение продаж в 2020 году из-за пандемии (на 9,1%, или на 160 707 штук, согласно отчету АЕБ), прибыль автодилеров выросла. За счет чего?

Как рассказала изданию «Коммерсантъ» генеральный директор крупнейшего автодилера РФ «Рольф» Светлана Виноградова, прибыль компании увеличилась на 130%, до 9 млрд рублей. При этом скидок на автомобили практически не было, а доля продаж новых машин в кредит выросла с 59 до 63%, подержанных — с 17 до 23%.

Также Светлана Виноградова рассказала, что на новые автомобили приходится 58% выручки, а на машины с пробегом — 25%. Сервис и продажа запчастей дают 13% доходов, финансовые услуги — 4%.

При этом читатели «За рулем» нередко задают нам один и тот же вопрос: почему покупатель с деньгами на руках и пришедший купить конкретный автомобиль совершенно неинтересен продавцу — как можно торговать таким образом, получая при этом прибыль?

Ответ прост: такой покупатель платит только за машину, не связывая себя разного рода обязательствами. По сути, дилер не получает ничего, так как маржа с самого автомобиля невелика. На минимальные комплектации она составляет около пары процентов (для бюджетных машин — 10–20 тысяч рублей). В топе она может увеличиваться примерно до 10%. Именно поэтому дилер заманивает покупателя скидками за кредит, предлагая страхование, расширенные гарантийный и сервисные пакеты, устанавливая множество дополнительного оборудования и торгуя аксессуарами. На этом строится весь бизнес, который порой выливается в курьезные случаи, достойные уголовного преследования.

«Голая продажа нового автомобиля ничего не приносит даже в таком успешном году, как прошлый. Сделка становится прибыльной от продажи дополнительных услуг — дополнительного оборудования, аксессуаров, кредитования и страхования», — говорит гендиректор «Рольфа».

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Как же в таком случае получить больше выгод, но не ввязываться в обременительные обязательства, которые делают покупаемую машину, по факту, гораздо дороже? Некоторые наши читатели предлагают простую схему: брать машину в кредит, получая скидку, а затем сразу гасить его досрочно, расторгая все договоры о страховании жизни и трудоспособности, возвращая за них деньги. Закон это позволяет.

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Фото: Сергей Коньков/ТАСС