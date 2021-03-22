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Весной нам, автомобилистам, едва ли легче, чем зимой: в городах на дорогах полно ям, в том числе глубоких и с острыми краями. За городом с дороги и не съедешь — месиво из грязи, воды и нерастаявшего снега. Кто виноват, понятно: природа. А что делать? Есть вариант.

Дорожные шины перед грязью пасуют: моментально «замыливаются», из колеи вытащить не могут. И асфальтовые ямы плохо держат: боковины тонкие, даже несильный вроде бы удар может привести к грыже. И с грязью, и с ямами хорошо справляются шины категории MT (Mud Terrain) — усиленные, с крупным рисунком протектора. Но они ухудшают управляемость на асфальте, шумят, повышают расход топлива. И очень дороги.

Промежуточный вариант — шины AT (All Terrain). На асфальте ведут себя чуть хуже дорожных шин, но зато могут выручить на бездорожье. Такие ставят на внедорожники, кроссоверы, универсалы повышенной проходимости. В общем, на автомобили, которым иногда приходится съезжать с асфальта.

Одни из самых известных у нас шин этой категории — российские Cordiant All-Terrain. Собрали отзывы на них и начали с себя, конечно.

Сordiant All-Terrain в «За рулем»

В 2016 году шинами Cordaint All-Terrain оснащали специальную серию Chevrolet Niva. А летом 2019 года в сравнительном тесте Chevrolet Niva, Renault Duster и УАЗ Патриот автор специально отметил «обувку» Шнивы: «Chevrolet Niva тоже не промах: пробирается по размытым колеям с похвальным упорством и уверенностью. Половиной успеха Шнива обязана шинам Cordiant All-Terrain, которые в грязи гребут как черти».

В прошлом году мы поставили Cordiant All-Terrain на одну из редакционных машин. В сжатом виде впечатления следующие: «Нашей Ниве уже 9 лет, а шумоизоляция даже в новой машине была далека от идеала. Несмотря на это, поездки на шинах Cordiant All-Terrain не доставляют какого-либо дискомфорта (акустического в том числе). Да и управляемость у автомобиля на этих шинах вполне адекватна. Сцепление с дорогой во время ускорений и торможений нормальное, реакции соответствуют ожиданиям, заданную траекторию машина держит четко. Так что за рулем чувствуешь себя и комфортно, и безопасно».

С нами в принципе согласны и читатели. По их отзывам, Cordiant All-Terrain заслуживают оценки 4,5 балла из 5. Для российских шин это очень хороший результат. За что полбалла в минусе? Кому-то кажется, что шина тяжеловата или недостаточно «интересно» выглядит, кто-то ждет меньшей шумности. А многие критикуют… поведение шины не снегу и льду, безосновательно считая ее не только вседорожной, но и всесезонной.

Как она ведет себя зимой

«Откатал на Cordiant All Terrain не одну зиму. Стоит у меня на Патриоте. Видела резина все, и рыхлый снег и слякоть, и гололед. Комфортная, отлично держит дорогу, хорошая устойчивость к аквапланированию.

Евгений, отзыв с mosautoshina.ru

«Не гудят, несмотря на довольно злой рисунок протектора. Отлично держат что по сухому асфальту, что по мокрому. Даже вполне терпимо по снегу (у нас в 20-х числах апреля снег внезапно выпал, машина переобута уже была, получился своего рода незапланированный тест). Хорошо держит на грунтовках. Неплохо гребет в грязи.

Недостатки — Не выявлено. Разве только что у нас в магазинах ее только под заказ привозят :)

Отличная резина. По соотношению цена-качество — оптимальное решение».

Дмитрий, отзыв с kolesa-darom.ru

«Купил случайно. Специально данную марку и модель не выбирал. Просто заехал в магазин переобуться на лето. Продавец порекомендовал All-Terrain 215/70R16. У меня Honda CR-V 2 кузов. Не ожидал, что шины дадут такую мягкость хода и уверенность на трассе. Хороший протектор. Шины комфортные во всех условиях кроме —15 градусов. Как только минус, шины дубеют. Но они и не предназначены для зимы. Отъездил на этих колесах 2014, 2015, 2016 и езжу 2017 г. Думаю, еще сезон вытерпят, но протектор уже минимальный. Буду брать только такие же. Устраивает и цена и качество. Рекомендую тем, кто в раздумьях, что поставить на паркетник».

Константин Кобзев, отзыв с drom.ru

Какой ресурс

«Брал на Ниву размером 205/70 R15. По бездорожью ведет себя весьма неплохо. За 6 сезонов эксплуатации по трассам нашей страны протектор остался 3 мм, при сезонном пробеге 30–35 тыс. км. Считаю отличным такой результат. В этом сезоне снова буду брать такую же».

Отзыв с blacktyres.ru

«Резину брал в 2012-м для RAV4. Ездил 4 года и она мне нравилась. Перед продажей в 2016-м она выглядела почти как новая. Ездил круглый год, даже жаль было, что запрещают ездить на нормальной резине круглый год...»

Krasnu, отзыв с mosautoshina.ru

Какая шумность

«Купил резину размерностью 215/65/16 весной, за сезон откатал на ней примерно 7000 км. Резина не жесткая, про шумность не скажу, у меня „Нива“, просто не слышу))). По асфальту до 140 нормально держит трассу, больше не пробовал. В грязи конечно замылится быстро, но проходимости значительно прибавляет по сравнению с шоссейкой. Мокрый асфальт тоже держит хорошо, торможение предсказуемое. Гравий не держит абсолютно, таскает в стороны, для этого у нее протектор мелкий. Отбалансировалась резина при монтаже отлично. Немного раздражают камешки, которые застревают в протекторе, но они сами вылетают на 100».

Artur 7441, отзыв с mosautoshina.ru

«Сами по себе шины жестковаты, не утверждаю, но чувствуется, что боковина как будто усиленная. Езда была в основном по городу, но на трассе пару раз тоже катались. С аквапланированием в порядке, тормозят по сухому и мокрому асфальту отлично. Шумноваты, но этим страдают все псевдовсесезонки. Езда по трассе до 110–120 км/ч не доставляет дискомфорта, а вот выше начинало подбивать в руль. Если ездить с умом, шины хорошие».

Владимир Керимов, отзыв с blacktyres.ru

Что с проходимостью

«Достоинства: Сравнительно низкая цена. Тихая для своего класса. В дорожных колеях не рыскает. Очищается на небольшой скорости.

Взял на Фронтеру, поведение машины на дороге улучшилось, кочки и полицейские проходит мягко. Сегодня попробовал на внедорожье, в грязь можно лезть (с умом, конечно), из колеи полной глины глубиной примерно 20 см спокойно развернулся».

Горшков Александр, отзыв с mosautoshina.ru

«Покупал эту резину в размере 245/70/16 на свой УАЗ Патриот. Прошел 10 000 км за летний сезон, был в горах Алтая, Саян. Данная модель порадовала низкими уровнем шума, очень комфортная мягкая, автомобиль адекватно управляется на асфальте.

Что касается внедорожных качеств, то в сильную грязь на ней не совался, но по гравийке тоже все отлично, повреждений не было. Считаю очень достойным вариантом за эти деньги, брал по цене 4500 за колесо в мае 2015 г.».

Вадим Грицко, отзыв с mosautoshina.ru

«Выбирал резину для поездок на рыбалку и в лес. Для зимы были шипованные шины. Cordiant брал с расчетом на весну-лето-осень. Отличная резина для тех, кто выезжает на отдых за город, отлично ведет себя как на асфальте, так и на грунтовых покрытиях. „Ниву“ использую в основном для рыбалки. За год эксплуатации полностью резиной доволен. Из болота навряд ли получится на этой резине вылезти, а на раскисшей после ливней дороге вполне справляется».

Сергей, отзыв с mosautoshina.ru

«Проездил часть весны, все лето и немного осени, в городе и на шоссе нравится меньше чем обычная дорожная резина, но на глине, по полю просто супер. Траекторию держит, прохожу ходом, там где на дорожной буксовал, лезу туда, куда боялся даже смотреть».

Брыльков Сергей, отзыв с mosautoshina.ru

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Кстати, обратите внимание, что замена штатных дорожных шин на «айтишки» — легальный способ повысить проходимость (если вы ставите шины того размера, что предписано производителем автомобиля). И это особенно актуально сейчас — не только из-за весны, но и потому, что правительство «закручивает гайки» с техосмотром и любыми видами тюнинга.