Российский завод BPW: интервью с управляющим директором

За два года с конвейера завода сошло более двадцати тысяч осей различных моделей. Все они отправились на сборочные площадки отечественных производителей прицепной техники.

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На продукцию есть спрос — значит, нужно развиваться. В прошлом году закуплено оборудование, предназначенное для изготовления балок осей по полному циклу: сварка силовой конструкции, окраска, монтаж подвески, ступичных узлов, тормозных механизмов и т. д. Ранее балки осей — конструктивные элементы, имеющие большую металлоемкость, — импортировали с завода BPW в немецком городе Виль.

О том, как обстоят дела на заводе сегодня, и о направлениях его развития рассказывает управляющий директор

— Организация производства балок осей — предприятие весьма затратное. Покупка оборудования предполагает серьезные инвестиции. О каких суммах идет речь?

— На данном этапе развития производства предусмотрены инвестиции в размере примерно 2,5 миллиона евро. На эти деньги было закуплено новое технологическое оборудование фирмы Behringer, предназначенное для высокоточной и высокопроизводительной резки металла, сварочные роботы и автоматы марок Cloos и ESAB, а также специализированный комплекс для приварки запор методом контактно-стыковой сварки. Настроить, отладить и запустить его в работу российским инженерам помогают европейские специалисты.

— Собственное производство — серьезный шаг в увеличении доли локализации в продукте. О какой общей доле в 2021 году можно вести речь?

— Да, действительно, с пуском нового участка по изготовлению балок осей доля локализованных комплектующих существенно вырастет и составит примерно 40%. Однако инвестиции сделаны не только для этого. Параллельно мы получаем возможность оптимизировать затраты, связанные с логистикой, а также увеличить долю производственных операций, что положительно скажется на характеристике производства.

Кроме того, с вводом в эксплуатацию нового участка мы сможем более гибко подстраиваться под текущий спрос на осевые агрегаты. Для потребителей это означает как минимум сокращение времени ожидания выполнения заказа. Выдерживая взятое направление развития, продолжаем активно заниматься поиском поставщиков комплектующих на территории России.

Осевой агрегат с барабанным типом тормоза (нагрузка 9–11,8 тонны) с подвеской серии AL

Тормозная камера для барабанного типа тормоза (тип Т24) Энергоаккумулятор для барабанного типа тормоза (тип 24_30)

Тормозной барабан ECO Drum Основные составные компоненты оси BPW с барабанным типом тормоза SN и ступичной системой ECO Plus

— Насколько широка линейка выпускаемых на российском заводе BPW осей? Какова доля продукции, поставляемой на сборочные предприятия и на рынок запасных частей?

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— Если рассматривать модельный ряд осевых агрегатов, которые завод выпускает для сборочных конвейеров, то здесь мы перекрываем примерно 90% потребностей внутреннего рынка. На сегодняшний день мы работаем более чем с шестью десятками ведущих российских производителей прицепной техники, среди которых Grunwald, «Новтрак», FoxTank, «НовосибАРЗ», «Сеспель», «СпецАвто-Восток», НЕФАЗ и многие другие.

Самыми востребованными являются осевые агрегаты с ошиновкой 22,5 дюйма (нагрузка 9–12 тонн), которые устанавливают на самосвальные прицепы, лесовозы, цистерны, контейнеровозы, тентованные полуприцепы, рефрижераторы и т. д. За ними идут оси под ошиновку 17,5 дюйма (нагрузка 9–12 тонн), предназначенные для низкорамных прицепов, тралов и автовозов. В запасные части поставляются все выпускаемые для сборочных конвейеров осевые агрегаты, но их доля мала. За прошедший год на российский рынок нами было поставлено около 15 000 агрегатов, а в запасные части из них отгружено не более сотни. Если рассматривать продуктовую линейку BPW в целом, то это более 2,5 тысяч различных комбинаций осевых агрегатов и подвески, которые закрывают все потребности производителей прицепной техники.

— Российская и немецкая оси — есть ли между ними разница в качестве, надежности, ресурсе, конструкции?

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— Специалисты завода непрерывно взаимодействуют с транспортными компаниями, получают информацию о ходимости наших осей в различных условиях эксплуатации. Это позволяет аккумулировать данные, на основе которых может быть принято решение о внесении конструктивных изменений в выпускаемые агрегаты. Попутно решаются вопросы технической поддержки наших клиентов в гарантийный и постгарантийный период. Как показала практика и статистика по отказам, никакой разницы между осями, изготовленными в Германии и России, нет. Нет и отличий в гарантийных обязательствах — три года без ограничения пробега. А для отдельных моделей гарантия расширена до пяти лет. И это несмотря на то, что российские условия эксплуатации заметно отличаются от европейских по качеству дорог, культуре ремонта и обслуживания подвижного состава, соблюдению нормативов по нагрузке на транспортные средства.

— Проводились ли полноценные испытания российских осевых агрегатов, прежде чем они пошли в массовое производство?

— Перед запуском в массовое производство первые образцы агрегатов, собранные на российском заводе, были протестированы по стандартной методике BPW, в том числе в испытательной лаборатории и на полигоне в Германии. После полного цикла испытаний агрегаты тестировались на прицепах в реальных условиях эксплуатации. Русские дороги и климат — лучшие экзаменаторы для любой техники. Разумеется, специалистам компании было интересно узнать, как осевые агрегаты, созданные для Европы, ведут себя в России. Как оказалось, претензий к ним нет!

Лесовозы, цистерны, самосвальные прицепы и тралы часто работают с предельными нагрузками, что требует от конструкции ходовой части прицепов максимального запаса прочности. Для его достижения мы применяем в ряде моделей осевых агрегатов более мощную полурессору. Если для европейской прицепной техники ее достаточная толщина составляет 56 мм, то для России — 65 мм. Та же ситуация и с пневмобаллонами подвески. Для европейской оси достаточен диаметр баллона 300 мм, а в российской версии требуется 360 мм. Это дает возможность снизить рабочее давление в системе, увеличить ресурс пневморессоры и срок службы пневматической системы в целом.

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— Кадры решают всё. Как вы готовите специалистов?

— Кадровый вопрос для предприятия, выпускающего высокотехнологичный продукт, очень важен. Именно по этой причине мы обучаем специалистов на месте, то есть растим кадры самостоятельно. Мы стараемся принимать на работу людей с прогрессивным мышлением, поэтому коллектив предприятия достаточно молодой: средний возраст сотрудников — около 35 лет.

— Какова мощность российского завода? Каковы планы по выпуску осевых агрегатов на 2021 год?

— Производственная линия предприятия рассчитана на годовой выпуск до 25 000 осей. При этом есть возможность расширения производства и увеличения объема до 30 000 агрегатов, но это потребует дополнительных инвестиций. Иными словами, запас по мощности у нас есть, и при необходимости его можно реализовать за относительно короткий срок.

О предприятии ООО «БПВ-Ост» является дочерним предприятием немецкой компании BPW Bergishe Achsen KG, одного из ведущих мировых производителей интеллектуальных систем ходовой части прицепов и полуприцепов. Фирма была зарегистрирована на территории РФ в 2003 году и занималась поставками продукции BPW на рынок России и СНГ. В конце 2016 года принято решение о запуске линии по производству осей, которое было основано на успешных продажах и общем политическом векторе, зафиксированном в промышленной политике России. Старт производству осей был дан 1 декабря 2017 года. Помимо осей и осевых агрегатов компания «БПВ-Ост» занимается продажей комплектующих для прицепов и полуприцепов. В группу компаний BPW входят такие производители, как Hestal (надстройки и фурнитуры), HBN-Teknik (крылья и ресиверы), Ermax (светотехника). В начале января 2016 года в группу компаний вошла немецкая PE Automotive, которая занимается производством альтернативных запасных частей, а в августе 2017-го дан старт всероссийскому проекту «PE Сервисная сеть», объединяющему независимые и дилерские сервисные станции, отвечающие единым требованиям и стандартам.

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