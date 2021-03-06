Причем так можно поступить, даже если гарантия на автомобиль закончилась. Но при одном условии: если у машины обнаружен существенный заводской дефект.

Так было и раньше. Просто до недавнего времени единого алгоритма этой процедуры не существовало. Отдельные формулировки в законе «О защите прав потребителей» были настолько расплывчатыми, что покупатели, юристы и даже судьи трактовали их каждый по-своему.

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Но теперь президиум Верховного суда утвердил обзор по отдельным вопросам судебной практики по спорам о защите прав потребителей. Публикуя такой обзор, высший судебный орган озвучивает позицию, которую должны принимать во внимание другие суды.

Cамое интересное в этом обзоре для нас, автомобилистов, — это рекомендации, как вернуть технически сложный товар (автомобиль), если тот сломался после окончания гарантии. Опираясь на них, мы составили пошаговую инструкцию, как действовать в такой ситуации.

Шаг 1. Доказываем наличие существенного недостатка

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Даже если гарантия истекла, вы как владелец неисправного автомобиля вправе обратиться к изготовителю (продавцу, уполномоченной организации, импортеру) за ремонтом, если товар имеет существенный производственный недостаток, который возник до передачи товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

Один нюанс: если гарантийный срок истек, доказывать наличие существенного производственного недостатка должны вы. Это означает, что придется вызывать независимого эксперта и оплачивать его услуги (п. 5 ст. 19 закона «О защите прав потребителей»). Но если экспертиза установит, что дефект заводской, тогда вы сможете взыскать деньги с производителя.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300–1 (ред. от 08.12.2020) «О защите прав потребителей» Существенный недостаток товара — неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки Простой пример: вы приобрели подержанный автомобиль в автосалоне. Спустя некоторое время заметили, что с движком не все в порядке — падают обороты, периодически загорается индикатор «check engine». Диагностика показала, что мотор нуждается либо в капитальном ремонте, либо в замене. Если вы хотите добиться ремонта от дилера на этом основании, необходимо будет сначала установить, что: Недостаток носит производственный характер — то есть мотор накрылся из-за конструктивных недоработок, а не потому, что вы неправильно эксплуатировали автомобиль Далее один из вариантов: Недостаток не может быть устранен без несоразмерных расходов — новый мотор стоит 1 млн рублей, а автомобиль целиком — полтора

Недостаток не может быть устранен без несоразмерных затрат времени — двигатель необходимо заказывать из-за рубежа, ожидание ремонта затягивается на несколько месяцев

Недостаток выявляется неоднократно — тут, в принципе, все понятно: если мастера ближайшего сервиса в шутку предлагают купить годовой абонемент, вы можете претендовать на ремонт двигателя за счет производителя (дилера). Важно, чтобы в производственном недостатке были установлены признаки существенности. Если таких признаков нет, то ремонтировать придется за свои.

Сергей Богданчиков, адвокат, кандидат юридических наук

Мнение эксперта:

—Я часто сталкиваюсь с тем, что люди неправильно трактуют понятие «существенный недостаток». Одни думают, что существенность определяет стоимость автомобиля. Другие считают, что раз недостаток незначительный, он не может быть существенным,.. и ремонтируют машину сами. Хотя все критерии прописаны в законе. Я бы рекомендовал обратиться к профильному юристу, который даст оценку вашему случаю и объяснит, каковы перспективы и риски.

Шаг 2. Требуем отремонтировать автомобиль

Существенный недостаток выявлен? Готовим претензию с требованием безвозмездно устранить недостаток. Примерный текст: «Прошу импортера товара безвозмездно устранить недостаток...» и далее указываем, какой именно недостаток требуется устранить. Обязательно прикрепите к претензии заключение независимого эксперта или документы из автосервиса, подтверждающие, что один и тот же недостаток устранялся неоднократно.

Претензию можно вручить лично, но тогда у вас на руках должен остаться второй экземпляр, в котором продавец должен указать свои ФИО, поставить подпись и дату обращения с претензией. Другой вариант — направить претензию по почте, лучше заказным письмом. Так оно точно дойдет до адресата. А если придется судиться, штемпели на конверте и квитанции подтвердят дату отправки.

Чтобы выполнить ваше требование, производителю (дилеру) отводится 20 дней (п.6 ст 19 закона «О защите прав потребителей»). Срок отсчитывается с даты подачи претензии. Если она направлялась по почте — с момента отправки в почтовом отделении (смотрим штемпель на конверте).

Шаг 3. Пытаемся вернуть деньги

Если на 21-й день реакции от производителя (продавца) не последовало или вам отказали в удовлетворении ваших требований, вы вправе вернуть товар и получить обратно уплаченные за него деньги. Сделать это можно в формате досудебной претензии. Подробно пропишите условия: крайний срок возврата автомобиля производителю, место и порядок процедуры приемки-передачи. Как правило, автопроизводители и дилеры идут покупателям навстречу и стараются урегулировать спор в досудебном порядке — репутационные издержки им ни к чему.

Мнение эксперта

Сергей Богданчиков, адвокат, кандидат юридических наук:

— Ранее многие потребители шли в суд сразу после того, как было установлено, что недостаток обладает признаками существенности. Хотя в законе «О защите прав потребителей» четко сказано, что изначально необходимо потребовать устранить выявленную неисправность. Иначе в суде нельзя утверждать, что производитель или импортер добровольно не выполнили требование потребителя.

Шаг 4. Обращаемся в суд

Если все вышеперечисленные шаги не увенчались успехом — идем в суд и требуем вернуть деньги. Только не рассчитывайте, что получите целиком сумму, уплаченную за автомобиль при покупке. Суд, скорее всего, будет отталкиваться от рыночной стоимости автомобиля на момент возврата. Поэтому лучше до подачи искового заявления провести независимую оценочную экспертизу — она обрисует вам реальную картину и убережет от разочарований.

Мнение эксперта

Сергей Богданчиков, адвокат, кандидат юридических наук:

— При определении стоимости автомобиля многие юристы предлагают клиентам ориентироваться на цены с сайта официального производителя и используют их в качестве доказательства по гражданскому делу. И зачастую клиент рассчитывает получить сравнимую сумму, но в итоге она оказывается меньше. Потребитель должен четко понимать, что цена товара в ходе судебного заседания устанавливается с помощью независимой экспертизы.

Давайте начистоту: заработать на этом не удастся. Никто не заплатит вам за поддержанный автомобиль, как за новый. Но все равно требовать от производителя устранить его просчет можно и даже нужно. Вы же не будете есть (и платить за него) борщ, в который повар по ошибке положил просроченное мясо? С автомобилями все то же самое.

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Фото: depositphotos и Ford