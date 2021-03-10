Для слива охлаждающей жидкости из переднеприводных автомобилей ВАЗ я применяю два подводящих водопроводных шланга — гибкие, в металлической оплетке. На одном, для сливного отверстия радиатора, необходимо перерезать резьбу на крупный шаг. Второй, для отверстия в блоке цилиндров, подходит без переделок.
Автор А. Самойленко, г. Ставрополь
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