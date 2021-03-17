Надо дождаться момента, когда предложение превысит спрос. Но это работает только в том случае, если есть терпение и время.

С покупкой новых автомобилей относительно понятная история: есть сезонность, есть скидки дилеров перед приходом новой или обновленной модели, бывают акции в конце года — по крайней мере, были до пандемии.

Реакция с отставанием

Автомобили с пробегом — немного другая история, хотя на вторичке рано или поздно оказываются все машины, купленные новыми. Но мы же хотим купить не убитую и к тому же по хорошей цене, правильно?

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Из-за роста курса доллара с начала года выросли цены на новые авто. Некоторые марки переписывали ценники не по одному разу. Рынок авто с пробегом обычно реагирует с отставанием, но цены тут тоже растут. Средняя стоимость авто на вторичке в январе 2021 года составляла 688 000 рублей, увеличившись за год на 3,3%.

Несмотря на это, спрос на бэушки продолжает расти: за полтора месяца с января до середины февраля покупкой авто с пробегом интересовалось на 32% больше россиян, чем за аналогичный период 2020 года, отмечает Владимир Желобов, директор департамента продаж «АвтоСпецЦентра».

Автомобили и цены

По прогнозам Владимира Желобова, в 2021 году средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке может прибавить до 10% . Причем параллельно с ростом цен эксперты фиксируют, что ухоженных машин на вторичке становится все меньше.

Большой спрос всегда негативно отражается на стоимости, поэтому, если есть возможность приобрести машину сейчас, откладывать покупку не стоит.

Времена года

Лучшим периодом для покупки автомобиля с пробегом является зима, отмечает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики «Авито Авто». Чтобы проследить сезонную динамику на рынке авто с пробегом, сервис проанализировал статистику по доле спроса и предложения на «Авито Авто» помесячно за последние четыре года.

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Зимой спрос на вторичном авторынке обычно ниже, чем в другие сезоны, и это дает возможность для торга с продавцом: покупательская активность снижается на фоне праздников.

Кроме того, многие водители стараются зимой по минимуму эксплуатировать автомобиль из-за погодных условий и откладывают покупку на теплое время.

С декабря по февраль выгодно покупать подержанный автомобиль еще и потому, что с наступлением нового года он становится (или стал) на год старше, а следовательно, продавцы готовы уступить в цене.

Выгодное предложение на рынке подержанных автомобилей можно найти и потом, начиная с апреля.

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Марат Миннекаев отмечает, что не особо удачными месяцами для покупки авто с пробегом являются март, сентябрь и октябрь . В это время спрос на б/у авто превышает предложение, а значит, продавцы повышают цены. Весной рынок оживает, но, как правило, к апрелю все, кому нужно было приобрести машину срочно, это уже сделали.

С апреля по июнь предложение машин с пробегом растет. Выбор шире, конкуренция больше, а потому многие продавцы готовы уступить в цене.

Сентябрь и октябрь обычно характеризуются ростом спроса: вернувшись из отпусков, люди начинают задумываться и об автомобиле. Поэтому, если есть желание сэкономить или подобрать что-то получше, эти месяцы также лучше «пропустить».

Заморочки пандемии

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Предыдущий год ни в какие каноны не укладывался из-за коронавируса и связанных с ним запретов. Интерес к авто с пробегом появился летом — после снятия большинства ограничений. При этом предложение со стороны частных продавцов было ниже, чем в 2019-м, а это стимулировало рост цен. Вот почему в прошлом году выгоднее всего было покупать автомобиль в апреле-июле — до поднятия цен и скачка спроса.

«Кузовная» сезонность

Любопытно, что существует еще и «кузовная» сезонность. Например, к зиме покупатели все чаще начинают задумываться о кроссоверах и внедорожниках, то есть об автомобилях с высоким клиренсом и более серьезными оффроудными характеристиками. С декабря по март покупать их менее выгодно — и предложение небольшое, и цены кусаются. С апреля по сентябрь люди, как правило, больше интересуются седанами и хэтчбеками, особенно малолитражными. В это время года такие машины раскупают особенно активно. А значит, нужно мыслить не как все и в сезон такие автомобили для покупки не рассматривать.

Зима, апрель, май и июнь

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Исследования экспертов вторичного рынка подтверждают, что самое выгодное время для покупки авто с пробегом — зима, а также апрель, май и июнь. Правда, коронавирус может опять поломать планы. Будет ли очередная волна пандемии — неизвестно.

Но как бы то ни было, автомобиль стоит приобретать тогда, когда в нем действительно есть потребность . Здесь 50 на 50: если и прогадаешь, купив сейчас, то лишь немного, зато избежишь резкого скачка цен, который может случиться, если выжидать слишком долго.