Авторынок-2021: цены растут, а мы все покупаем и покупаем

Эксперты рассказали, как изменились цены и спрос на новые и подержанные автомобили в этом году.

В прошлом году рынок новых легковых машин упал на 9,1%, а подержанных вырос на 2%. По прогнозу AEB, в 2021 году рынок новых автомобилей вырастет на 2,1%, хотя пока что-либо предугадывать рано, так как начало года сопровождалось ростом цен, и очевидно, что он продолжится. В январе прайс-листы переписали 29 производителей, машины подорожали, в среднем, на 2%, сообщают аналитики Авто.ру.

Чуть сильнее выросли цены на автомобили премиальных брендов — на 2,2%, а более массовые марки прибавили 1,9%. Ощутимее всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (плюс 4%) и GAC (плюс 3,6%). Среди отдельных моделей наиболее резкие скачки цен зафиксированы за Haval H5 (плюс 7,1%), Citroen C4 (плюс 6,9%) и Porsche Taycan (плюс 6,1%).

Дилеры восстанавливают склады, поставки машин постепенно возобновляются. По данным компании «Яндекс.Вертикали», в январе интерес к покупке новых автомобилей вырос на 7% по отношению к предыдущему месяцу, и это при том, что обычно в начале года спрос заметно снижается. Оживление интереса россиян к покупке новых автомобилей может быть связано с ожиданием роста цен в связи повышением ставки утилизационного сбора.

Предложение за прошедший месяц выросло на 3% по отношению к декабрю и на 24% по отношению к ноябрю. Среди автомобилей десяти самых популярных брендов ощутимее всего выросло количество объявлений о продаже новых Skoda (плюс 26% относительно декабря) и Nissan (плюс 23%). Однако многие популярные массовые модели по-прежнему приходится ждать.

На вторичном рынке цены на автомобили подскочили сильнее, чем на новые. За январь средняя стоимость машины с пробегом выросла на 6% (по отношению к началу года).

Спрос на вторичном рынке оказался на 6% ниже, чем в декабре, и примерно на 20% ниже, чем в ноябре 2020 года. На рынке авто с пробегом сейчас наблюдается дефицит ликвидных автомобилей — хорошие машины очень быстро находят новых хозяев. Между тем, владельцы не очень старых машин не торопятся с ними расставаться из-за высоких цен на новые.

«Кроме того, есть типовой цикл владения автомобилем, продолжительность которого составляет около пяти лет. То есть сейчас на вторичном рынке должны появиться машины, купленные после кризиса 2014 года, а таких совсем немного», — отмечают аналитики.