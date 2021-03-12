Очень ликвидная на вторичке модель — несмотря на безальтернативный вариатор. Все дело в цене.

Материалы по теме Mitsubishi ASX на вторичке: надежные моторы и скрипучий салон

В России Teana второго поколения (индекс J32) продавалась только с кузовом седан. Шестая часть машин на вторичке — с полным приводом. C лета 2009 года наладили сборку в Санкт-Петербурге. Рестайлинг 2011 года коснулся внешности и интерьера, появился новый вариатор и подтянули качество ЛКП.

Достоинства

Комфортный и богато оснащенный седан бизнес-класса — по цене машины классом ниже.

Просторный салон, большой багажник.

Nissan Teana II (2008–2013)

Недостатки

Пугающий минимализм при выборе трансмиссии — только вариатор, нет даже механики.

Быстро мутнеет хром.

Моторы

Рядная «четверка» 2.5 (QR25DE, 167 л.с.) доступна только для машин с полным приводом. Для переднеприводных есть выбор из двух атмосферных моторов V6: 2.5 (VQ25DE, 182 л.с.) и 3.5 (VQ35DE, 249 л.с.).

Все двигатели — из числа благополучных и долгоиграющих, ресурс превышает 300 тысяч км, а «шестерки» при бережном отношении выдерживают и полмиллиона. На всех двигателях — цепной привод ГРМ (живет 150–200 тысяч км), но, как ни странно, без гидрокомпенсаторов ­зазоров.

После 120–150 тысяч начинается повышенный расход масла — как результат накопления нагара и отложений, в том числе в системе вентиляции картера. Лучше сразу провести чистку и замену колец — «само» не починится. Желательна периодическая промывка форсунок и дроссельной заслонки. В числе слабых мест у всех моторов — масляный насос (редко живет дольше 100–120 тысяч км) и термостат (его иногда рекомендуют менять превентивно каждые 60 тысяч во избежание перегрева). У мотора 3.5 иногда к 80 тысячам км ­сдаются опоры.

Коробки передач

Материалы по теме 8 заблуждений о вариаторах. И один реальный недостаток

Изначально с моторами 2.0 и 2.5 шел вариатор Jatco JF011E, после рестайлинга его сменил вариатор JF016E. Он более совершенный по части экономии и экологии, но в то же время с менее ресурсным гидротрансформатором.

Двигатель 3.5 сочетается только с Jatco JF010E, рассчитанным на более высокий момент.

У всей группы вариаторов неплохая репутация, но проявления износа непременно вылезут при пробегах в 100–150 тысяч км. Ресурс JF011E и JF016E оценивают в 200–250 тысяч км, «десятого» — чуть больше (на практике в России именно его обычно «сжигают» быстрее, в том числе ездой зимой без прогрева — такое он не любит). Известны экземпляры, отходившие свыше 300 тысяч, но их немного.

У версии 4×4 к числу низкоресурсных узлов добавляется муфта полного привода. Однако при «гонках» скорее сгорит не муфта, а вариатор, являющийся своеобразным «ограничителем».

Покупатели подер­жанных Теан при торге нередко закладывают 100–150 тысяч рублей на предстоящую переборку вариатора. Продавцы уступают — иначе машину не продашь. Благодаря этому глухим неликвидом Теаны не являются.

«Дерево» на вставках ненастоящее, экранчик по нынешним понятиям — бюджетного размера. Но салон все равно выглядит богато и «вкусно», если не замечать продавленных сидений.

Эксплуатационные болячки

Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков

В подвеске не заложено особых «мин». Версии с электронно-управляемыми амортизаторами не лучший вариант, поскольку нередки отказы привода регулировки, а менять приходится оба сразу. Тормозные механизмы и рулевая рейка достаточно выносливы.

Быстро изнашиваются некоторые элементы салона: например, обшивки руля и водительского сиденья.

Разнообразны и многочисленны сбои электрооборудования. После первой сотни тысяч км могут выйти из строя блоки стеклоподъемников, предохранителей, подрулевых переключателей, вентилятора радиатора, после 150 тысяч км ждите проблем с мультимедиа и климатической системой. К этому же сроку часто подгнивают различные датчики.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Teana 2.5 (182 л. с.), CVT, 4×2

Оптимальный выбор: Teana 2.5 (182 л. с.), CVT, 4×2

За те же деньги: Toyota Corolla, Ford Mondeo, Skoda Superb, Mazda 6