150 000 (почти) км с Chevrolet Niva: опять проблемы с печкой!

Качество запчастей для Шнивы не выдерживает никакой критики — моторчик отопителя пришлось заменить в третий раз за год. Обидно... И недешево.

Chevrolet Niva

Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года

Пробег на момент отчета — 148 500 км

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Моторчик отопителя на Шниве стал расходником. Родной отходил больше шести лет и 120 000 км, а купленные в магазинах приходится менять чаще, чем раз в год.

Первый, за 1500 рублей, пережил зиму, самое «горячее» для него время — и прослужил восемь месяцев.

Выбрал подороже — за 2300 рублей — в надежде на более высокое качество. Однако этот протянул еще меньше: сначала отказался крутиться на малых скоростях, спровоцировав замену переключателя, а потом умер окончательно.

Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.

Я решил разориться на дорогущий моторчик (3800 рублей), у которого вал вращается на подшипниках, а не на втулках, - посмотрю, сколько протянет он. Поражаюсь качеству запчастей, которое падает с каждым годом… В основном поэтому отечественные автомобили ломаются чаще иномарок.