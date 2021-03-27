150 000 (почти) км с Chevrolet Niva: опять проблемы с печкой!

Chevrolet Niva
Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
Год выпуска — 2013
В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
Пробег на момент отчета — 148 500 км
Моторчик отопителя на Шниве стал расходником. Родной отходил больше шести лет и 120 000 км, а купленные в магазинах приходится менять чаще, чем раз в год.
Первый, за 1500 рублей, пережил зиму, самое «горячее» для него время — и прослужил восемь месяцев.
Выбрал подороже — за 2300 рублей — в надежде на более высокое качество. Однако этот протянул еще меньше: сначала отказался крутиться на малых скоростях, спровоцировав замену переключателя, а потом умер окончательно.
Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.
Я решил разориться на дорогущий моторчик (3800 рублей), у которого вал вращается на подшипниках, а не на втулках, - посмотрю, сколько протянет он. Поражаюсь качеству запчастей, которое падает с каждым годом… В основном поэтому отечественные автомобили ломаются чаще иномарок.
- За семь лет на ремонты Шнивы ушло 200 000 рублей.
- Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
- Установите сетку для защиты радиатора — она не допустит попадания камней, мелкого мусора и насекомых, при этом не препятствует проникновению воздуха.
- Качественные средства по уходу должны быть в каждом автомобиле.