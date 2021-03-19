5 вопросов при выборе видеорегистратора

Что же касается суперконденсатора, данный элемент отличается высокой надежностью, стойкостью к перепадам температур и практически всегда гарантирует корректное завершение записи. Единственным минусом является невозможность автономной работы, но редко кому она нужна в видеорегистраторе. Все-таки это не экшен-камера. К слову, топовые бренды все чаще обращаются к применению ионисторов. Например, даже некоторые бюджетные модели видеорегистраторов TrendVision, не говоря уже о премиум, оснащаются именно надежным суперконденсатором.

— зависимость от окружающей температуры. Аккумуляторы не любят резких перепадов температуры, экстремально низких или высоких показаний термометра. При использовании в подобных условиях высок риск получить вздутие аккумулятора, сопровождаемое повреждением внутренней конструкции видеорегистратора, существенную потерю емкости, которой может не хватить даже для корректного завершения записи.

Классический литий-ионный аккумулятор дешев в производстве, прост в установке и легок по весу относительно суперконденсатора (ионистора). К тому же он обеспечивает некоторое время автономной работы. Но при всех вышеперечисленных плюсах такой компонент имеет один критичный минус:

Пожалуй, один из самых популярных вопросов среди тех, кто задумался о покупке видеорегистратора. Попробуем простыми словами объяснить, в чем же главное отличие этих компонентов между собой и, главное, как это влияет на конечного потребителя.

2. Покупать у «дядюшки Ляо» или официально в России?

Вопрос, решение которого заставляет практически каждого бороться с внутренней «жабой». Заказ с всем известного сайта и аналогов или покупка в официальном магазине? Ответ в данном споре весьма однозначен — не стоит экономить!

Покупая в России, вы чаще всего можете быть уверены в наличии какой-никакой гарантии и техподдержки. Плюс к этому общаться с соотечественником как минимум проще, да и инструкции на правильном русском понятнее. Немаловажным является и доступность прошивок, баз данных и различного ПО.





Приобретя же «ноунейм» продукцию на иностранном ресурсе, вы вряд ли получите полноценную техническую и программную поддержку. Гарантийный ремонт? — маловероятно, максимум возможность вернуть деньги после долгих переписок, но никак не ремонт и диагностика.





Отличным выходом является приобретение продукции заграничных брендов у официальных представительств. Например, мировой бренд Cansonic официально продается в России, имеет русскоязычную техническую поддержку и гарантийные сервисы, вся документация переведена, как и ПО. Цена, кстати, полностью соответствует мировой, а иногда даже дешевле.

3. 4К, 6К видео — это круто?

С баннера каждой новинки видеорегистраторов все больше звучат фразы про супер 4К разрешение видео, возможность разобрать мелкие детали и т.д. Но так ли это хорошо и так ли это на практике? Отвечаем — не совсем. Видеорегистраторы — это техника сама по себе не очень высокопроизводительная, а обработка видео большого разрешения требует мощности и хорошего теплоотвода. В этом и кроется основная проблема.

Лишь единичные модели могут выдавать качественную картинку в 4К разрешении. Все остальные же «4К» модели за 5000 рублей, или около того, имеют много компромиссов, таких как: низкий битрейт, сводящий толк от высокого разрешения на ноль, подергивания картинки, сопровождаемые пропуском кадров, перегрев и нестабильная работа.





Если же вы хотите получить действительно качественную картинку, то смотрите на модель матрицы, на ее реальные возможности, а также на возможность апгрейда. Например, видеорегистратор TrendVision TDR-721S имеет альтернативные прошивки, позволяющие увеличить битрейт FUllHD видео до 40 мб/с, что сравнимо по четкости с видеокамерами. И поверьте, такое FullHD видео будет гораздо детальнее, чем пресловутое 4К с низким битрейтом.

4. Нужен Wi —F i или нет?

Сейчас даже самые бюджетные регистраторы оснащаются Wi-Fi модулем, но так ли он необходим? И какой практический толк от него?

На наш взгляд, наличие Wi-Fi модуля является необходимым атрибутом современного видеорегистратора.





Во-первых, вы сможете быстро передать файл с устройства на ваш смартфон, без необходимости вынимать карту памяти или снимать регистратор.





Во-вторых, у любой уважающей себя компании есть фирменное приложение для обновления и настройки устройства по Wi-Fi, например, TrendVision Connect. Вы сможете быстро установить последнюю прошивку или актуализировать базу данных.

5. Для чего нужен GPS ? И нужен ли он?

Для начала стоит понять, какой вид GPS-модулей лучше: выносной/в креплении или встроенный? Однозначный ответ — выносной. Такая конструкция позволяет избавить систему от лишних помех, сэкономить на экранировании процессора и матрицы, а также увеличить точность приема GPS.





Основная функция наличия модуля позиционирования в видеорегистраторе — это установка в автоматическом режиме штампа даты, времени, координат и скорости на видео. В более дорогих моделях регистраторов добавляется еще и функция оповещения о камерах и радарах. Система определяет положение автомобиля и заблаговременно предупреждает об устройствах контроля.

Таким образом, GPS-модуль — практически необходимая функция в современном видеорегистраторе.