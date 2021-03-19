5 вопросов при выборе видеорегистратора

1. Суперконденсатор или аккумулятор?
Пожалуй, один из самых популярных вопросов среди тех, кто задумался о покупке видеорегистратора. Попробуем простыми словами объяснить, в чем же главное отличие этих компонентов между собой и, главное, как это влияет на конечного потребителя.
Классический литий-ионный аккумулятор дешев в производстве, прост в установке и легок по весу относительно суперконденсатора (ионистора). К тому же он обеспечивает некоторое время автономной работы. Но при всех вышеперечисленных плюсах такой компонент имеет один критичный минус:
— зависимость от окружающей температуры. Аккумуляторы не любят резких перепадов температуры, экстремально низких или высоких показаний термометра. При использовании в подобных условиях высок риск получить вздутие аккумулятора, сопровождаемое повреждением внутренней конструкции видеорегистратора, существенную потерю емкости, которой может не хватить даже для корректного завершения записи.
Что же касается суперконденсатора, данный элемент отличается высокой надежностью, стойкостью к перепадам температур и практически всегда гарантирует корректное завершение записи. Единственным минусом является невозможность автономной работы, но редко кому она нужна в видеорегистраторе. Все-таки это не экшен-камера. К слову, топовые бренды все чаще обращаются к применению ионисторов. Например, даже некоторые бюджетные модели видеорегистраторов TrendVision, не говоря уже о премиум, оснащаются именно надежным суперконденсатором.
2. Покупать у «дядюшки Ляо» или официально в России?
Вопрос, решение которого заставляет практически каждого бороться с внутренней «жабой». Заказ с всем известного сайта и аналогов или покупка в официальном магазине? Ответ в данном споре весьма однозначен — не стоит экономить!
Покупая в России, вы чаще всего можете быть уверены в наличии какой-никакой гарантии и техподдержки. Плюс к этому общаться с соотечественником как минимум проще, да и инструкции на правильном русском понятнее. Немаловажным является и доступность прошивок, баз данных и различного ПО.
Приобретя же «ноунейм» продукцию на иностранном ресурсе, вы вряд ли получите полноценную техническую и программную поддержку. Гарантийный ремонт? — маловероятно, максимум возможность вернуть деньги после долгих переписок, но никак не ремонт и диагностика.
Отличным выходом является приобретение продукции заграничных брендов у официальных представительств. Например, мировой бренд Cansonic официально продается в России, имеет русскоязычную техническую поддержку и гарантийные сервисы, вся документация переведена, как и ПО. Цена, кстати, полностью соответствует мировой, а иногда даже дешевле.
3. 4К, 6К видео — это круто?
С баннера каждой новинки видеорегистраторов все больше звучат фразы про супер 4К разрешение видео, возможность разобрать мелкие детали и т.д. Но так ли это хорошо и так ли это на практике? Отвечаем — не совсем. Видеорегистраторы — это техника сама по себе не очень высокопроизводительная, а обработка видео большого разрешения требует мощности и хорошего теплоотвода. В этом и кроется основная проблема.
Лишь единичные модели могут выдавать качественную картинку в 4К разрешении. Все остальные же «4К» модели за 5000 рублей, или около того, имеют много компромиссов, таких как: низкий битрейт, сводящий толк от высокого разрешения на ноль, подергивания картинки, сопровождаемые пропуском кадров, перегрев и нестабильная работа.
Если же вы хотите получить действительно качественную картинку, то смотрите на модель матрицы, на ее реальные возможности, а также на возможность апгрейда. Например, видеорегистратор TrendVision TDR-721S имеет альтернативные прошивки, позволяющие увеличить битрейт FUllHD видео до 40 мб/с, что сравнимо по четкости с видеокамерами. И поверьте, такое FullHD видео будет гораздо детальнее, чем пресловутое 4К с низким битрейтом.
4. Нужен Wi—Fi или нет?
Сейчас даже самые бюджетные регистраторы оснащаются Wi-Fi модулем, но так ли он необходим? И какой практический толк от него?
На наш взгляд, наличие Wi-Fi модуля является необходимым атрибутом современного видеорегистратора.
Во-первых, вы сможете быстро передать файл с устройства на ваш смартфон, без необходимости вынимать карту памяти или снимать регистратор.
Во-вторых, у любой уважающей себя компании есть фирменное приложение для обновления и настройки устройства по Wi-Fi, например, TrendVision Connect. Вы сможете быстро установить последнюю прошивку или актуализировать базу данных.
5. Для чего нужен GPS? И нужен ли он?
Для начала стоит понять, какой вид GPS-модулей лучше: выносной/в креплении или встроенный? Однозначный ответ — выносной. Такая конструкция позволяет избавить систему от лишних помех, сэкономить на экранировании процессора и матрицы, а также увеличить точность приема GPS.
Основная функция наличия модуля позиционирования в видеорегистраторе — это установка в автоматическом режиме штампа даты, времени, координат и скорости на видео. В более дорогих моделях регистраторов добавляется еще и функция оповещения о камерах и радарах. Система определяет положение автомобиля и заблаговременно предупреждает об устройствах контроля.
Таким образом, GPS-модуль — практически необходимая функция в современном видеорегистраторе.